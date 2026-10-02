Le psychologue David Poulin-Latulippe se présente pour Québec solidaire dans Richmond

Windsor — David Poulin-Latulippe, psychologue clinicien ayant notamment travaillé dans les communautés autochtones du Nunavik, porte les couleurs de Québec solidaire dans la circonscription électorale de Richmond.

Il travaille comme psychologue depuis maintenant 25 ans. Il a œuvré auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Au début de sa carrière, il a évolué dans le milieu scolaire. Il a entre autres exercé sa profession dans le Grand Nord québécois avec les enfants inuits.

« C’est la première fois qu’un psychologue débarquait dans le village pour faire de la psychothérapie avec les enfants inuits. J’ai fait ça pendant deux ans, deux semaines par mois. Ça a été très apprécié par la communauté », soutient M. Poulin-Latulippe.

Après la pandémie, il est revenu dans la région de Sherbrooke. L’an dernier, il a fondé Humano clinique, qui offre des services en santé mentale pour tous, peu importe la grosseur du portefeuille.

Il a donc été témoin du manque d’accessibilité dans le domaine de la santé mentale. « C’est un peu pour ça que je me suis lancé en politique. C’est mon cheval de bataille. Ce qui est important pour moi, c’est de rendre l’accessibilité aux services publics gratuits. C’est essentiel d’avoir accès rapidement. La politique est certainement un véhicule permettant d’en parler », de dire le candidat de Québec solidaire dans Richmond.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons David Poulin-Latulippe dans l’équipe de Québec solidaire à Richmond. Psychologue de terrain et défenseur des droits des Autochtones, il incarne notre vision d’un système de santé mentale accessible, juste et respectueux de toutes les cultures. Son expertise unique est exactement ce dont nous avons besoin pour faire avancer nos priorités », souligne dans un communiqué la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.

Dans Richmond, M. Poulin-Latulippe veut porter une voix engagée pour des services publics forts, une meilleure qualité de vie et un territoire protégé.

« Mon expérience comme psychologue m’a permis de constater les impacts du manque de ressources en santé et l’urgence d’agir pour améliorer l’accès aux soins. Je me battrai pour soutenir notre réseau communautaire, renforcer les services publics et améliorer l’accessibilité du transport local et interurbain. En collaboration avec les municipalités, les organismes du milieu et les citoyennes et citoyens, je veux construire un Richmond plus solidaire, écologique et tourné vers l’avenir », de dire le candidat de Québec solidaire, qui a déjà travaillé dans la petite école de Saint-Claude.

Selon lui, dans les cinq partis en présence, il y en a un seul qui ne souhaite pas couper dans les services publics : Québec solidaire.