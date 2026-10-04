Christophe Duret se présente comme candidat indépendant dans Richmond

Brompton — le candidat indépendant Christophe Duret se présente officiellement dans la circonscription électorale de Richmond pour les élections du 5 octobre. Son objectif est de susciter des débats autour de mécanismes favorisant un plus grand engagement des citoyens dans les processus de prise de décision en politique en utilisant de façon régulière le référendum comme outil.

Selon lui, il y a un désengagement politique au sein de la population. Il existe un certain cynisme. « Les enjeux amenés par l’agenda politique ne les concernent généralement pas. Il y a un écart important entre ce qui est présenté dans l’espace public et les conditions de vie réelles », de dire le candidat indépendant.

Le référendum d’initiative citoyenne pourrait être un moyen d’engager les gens dans le processus décisionnel. « Ça permet en fait à la population, dans un régime de démocratie représentative, s’il y a suffisamment de signatures, de déclencher un référendum dans le but entre autres de modifier la constitution. C’est ce que les Uruguayens ont fait pour l’eau et l’assainissement des eaux maintenant considérés comme un droit fondamental », raconte M. Duret.

On pourrait aussi de cette façon proposer de nouvelles lois, de les modifier ou de les éliminer. « En fait, cette procédure permet aux électeurs d’adopter ou de refuser par les urnes une mesure directement soumise par des citoyens, généralement à la suite d’une pétition », précise-t-il.

Mais il y a un coût à la tenue d’un référendum. « Il y a un coût à la démocratie représentative aussi. Nous avons des outils numériques qui nous permettent de plus en plus de développer une plateforme sécuritaire moins lourde pour la tenue d’un référendum. Il faudrait savoir combien ça coûte en Suisse, un pays qui utilise abondamment le référendum d’initiative citoyenne », de souligner le candidat.

Dans ce sens, au Québec, le seul exemple de référendum d’initiative citoyenne est celui qui existe dans les municipalités, pour, entre autres, les règlements de zonage.

M. Duret a une formation universitaire dans le domaine de l’analyse des médias. Il s’est intéressé aux médias électroniques. Il l’a enseigné à l’université de Sherbrooke. Il a déjà travaillé dans le secteur municipal comme agent de communications à Ascot Corner. Il œuvre actuellement comme technicien en documentation à la bibliothèque scolaire à l’école secondaire du Tournesol.

M. Duret ne pense pas être élu le soir du 5 octobre prochain. « Je veux profiter de l’occasion d’une campagne électorale pour mettre sur la place publique des enjeux qui sont très peu débattus en temps normal. Ici, nous n’avons pas la possibilité de révoquer un député contrairement à n’importe quel autre employé », termine le candidat indépendant.