Hugo Fontaine appuie Windsor pour compléter le financement

Windsor — Alors que le projet doit maintenant composer avec un dépassement de coût et un échéancier repoussé à 2027, le candidat du Parti libéral du Québec, dans la circonscription de Richmond, Hugo Fontaine, s’engage à appuyer la Ville de Windsor dans ses démarches afin de compléter le financement nécessaire à la réalisation de sa nouvelle bibliothèque et à faire avancer ce projet important pour l’accès à la culture et à la lecture dans le Val-Saint-François.

Rappelons que le projet de nouvelle bibliothèque de Windsor, qui doit permettre de remplacer les installations actuelles et d’offrir à la communauté un espace culturel mieux adapté à ses besoins, a vu ses coûts grimper considérablement depuis les premières démarches de la Ville en janvier 2022. Évalué à 4,3 M$ en septembre 2024, le coût du projet représente aujourd’hui plus du double de cette estimation, alors que les contributions annoncées par le gouvernement, le fédéral et Domtar totalisent un peu plus de 2,2 M$.

Devant cette hausse des coûts, la Ville a déclaré en décembre dernier devoir trouver près de 5 M$ supplémentaires pour réaliser le projet initial, retardant encore le projet.

« Plus on attend, plus les coûts augmentent, il faut plus que jamais un gouvernement qui travaille en partenariat avec les municipalités pour réaliser les projets efficacement, dans le contexte de la hausse des coûts. Pour moi et mon parti, la bibliothèque de Windsor est un projet important, qui correspond à notre plan de promotion pour le français, dans notre vision de faciliter l’accès à la lecture », de dire le candidat du PLQ

L’engagement de la nouvelle bibliothèque de Windsor s’inscrit dans le Plan libéral pour la langue française, dévoilé par la chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, en juin dernier. Doté d’une enveloppe de 380 M$ additionnels sur quatre ans, le plan propose notamment de faire de la lecture une priorité nationale.