Poste de police : un enjeu électoral selon l’ex-préfet

Val-Saint-François – Selon l’ex-préfet de la MRC du Val-Saint-François, Luc Cayer, le déménagement du poste de police de la SQ de Richmond à Windsor est un enjeu de sécurité majeur qui doit faire l’objet d’une attention particulière lors de la présente campagne électorale.

Selon lui, une étude menée par la Sûreté du Québec démontre clairement que Windsor est le meilleur endroit pour accueillir le bâtiment.

« Le sujet a été amené au comité de la sécurité publique à la MRC pour déterminer le meilleur endroit. Il y avait division au niveau du comité. Un sous-comité a alors été formé. Il y avait encore divergence. Nous avons donc demandé à la Sûreté du Québec de faire l’étude pour déterminer l’endroit. Nous avons donc procédé à une mise en candidatures. Trois municipalités ont alors signifié leur intérêt : Melbourne, Richmond et Windsor », se souvient M. Cayer.

Le mandat a donc été confié à Claude Desgagnés, inspecteur et directeur adjoint des sections des ressources matérielles à la SQ. « Il nous a donc présenté la conclusion de son étude. Le meilleur endroit était de façon non équivoque Windsor », de dire l’ex-préfet et ancien maire de Stoke.

Après ce résultat, le comité et la MRC ont avisé les instances gouvernementales de l’époque (libérales). « Plusieurs promesses nous ont été faites toujours sans résultats. Il y a eu un changement de gouvernement, mais toujours le même scénario. J’ai toujours pensé que, peu importe le parti au pouvoir, nos députés locaux n’ont pas usé leurs cordes vocales pour défendre le projet », déplore M. Cayer, dans une entrevue accordée au journal Actualités – L’Étincelle.

Selon lui, l’argent des contribuables est actuellement dépensé dans un bâtiment appartenant à la Ville de Richmond. « Des argents ont déjà été dépensés et j’anticipe que le gouvernement en mettra encore pour rendre l’actuel poste de la SQ de Richmond conforme à la CNESST », souligne l’ex-préfet, en mentionnant qu’aucun gouvernement n’a signifié son intention d’investir dans l’achat du terrain dans le parc industriel de Windsor qui doit servir à accueillir de poste de la SQ du Val-Saint-François.

« Le poste de police actuel n’est pas conforme. Ils continuent à injecter de l’argent dans ce bâtiment qui ne leur appartient pas. Même le terrain n’est pas adéquat. Il n’est pas bien situé. C’est l’étude de la SQ qui le dit. Dans ce dossier, les élus de la MRC ne se sentent pas respectés. Est-ce que la MRC devrait se porter acquéreur du bâtiment pour louer à la SQ, comme ç’a été le cas à Magog ? Est-ce qu’il pourrait y avoir un rassemblement de municipalités qui pourrait lever la main pour prendre en charge la réalisation du projet ? Nous sommes tannés d’attendre la réponse du gouvernement. Pendant ce temps, les frais de bâtiment augmentent », s’insurge celui qui a été préfet dix ans à la MRC du Val-Saint-François.