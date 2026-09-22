Claude Jr Tremblay du parti Démocratie directe s’ajoute à la course dans Mégantic

Actualités-l’Étincelle - Un nouveau candidat s’est ajouté dans la circonscription de Mégantic au cours des dernières semaines en vue de l’élection provinciale du 5 octobre prochain.

Il s’agit de Claude Jr Tremblay, qui porte les couleurs de la formation politique Démocratie directe, un parti qui a vu le jour en 2022 et dont le chef est Jean-Charles Cléroux.

Comme l’expliquait le candidat local lors d’une entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle, la vision du parti est de redonner non seulement la parole, mais bien le pouvoir au peuple en plaçant le citoyen au cœur des décisions par l’entremise de consultations populaires. Originaire de Val-des-Sources, toujours résident de l’endroit, le père de famille de 56 ans fait ses premiers pas dans le domaine de la politique, tous paliers confondus.

« J’étais personnellement désillusionné de ce que la politique telle qu’on la connait pouvait nous apporter et je m’en étais éloigné au fil du temps. Toutefois, après avoir fait la connaissance de Jean-Charles Cléroux et qu’il m’a présenté la vision et la mission de son parti, cela m’a permis de retrouver une confiance que j’avais perdue et donné non seulement l’envie de m’impliquer, mais également d’aller à la rencontre des gens, de faire connaître le parti et de leur proposer cette formule qui me parait la seule véritable façon de reprendre en main notre démocratie. », commente l’homme qui se définit comme étant un « gars de terrain ».

Ses expériences professionnelles l’auront mené à œuvrer dans divers domaines au fil de sa carrière, comme soudeur, homme de maintenance, pompier volontaire et conducteur de véhicule de transport de personnes. Monsieur Tremblay a par ailleurs souligné être des plus actifs depuis l’officialisation de sa candidature.

« Je fais beaucoup de porte-à-porte et je trouve que l’accueil est très positif. Je constate que plusieurs citoyens sont dans un état d’esprit comparable à celui qui m’habitait et qu’il y a un fort désir de changement. Avant de penser à exprimer diverses priorités, j’entends tout d’abord m’affairer à favoriser l’écoute, à bien cibler les enjeux des gens de la circonscription et de m’établir comme point de relais entre Québec et les demandes du peuple, car ce sont eux qui fixeront les vraies priorités. Il est important de redonner l’espoir aux citoyens et de croire en l’avenir pour nos enfants.», a conclu celui qui figure parmi l’un des six candidats confirmés de Démocratie directe au moment d’écrire ces lignes.