Claude Jr Tremblay du parti Démocratie directe s’ajoute à la course dans Mégantic
Actualités-l’Étincelle - Un nouveau candidat s’est ajouté dans la circonscription de Mégantic au cours des dernières semaines en vue de l’élection provinciale du 5 octobre prochain.
Il s’agit de Claude Jr Tremblay, qui porte les couleurs de la formation politique Démocratie directe, un parti qui a vu le jour en 2022 et dont le chef est Jean-Charles Cléroux.
Comme l’expliquait le candidat local lors d’une entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle, la vision du parti est de redonner non seulement la parole, mais bien le pouvoir au peuple en plaçant le citoyen au cœur des décisions par l’entremise de consultations populaires. Originaire de Val-des-Sources, toujours résident de l’endroit, le père de famille de 56 ans fait ses premiers pas dans le domaine de la politique, tous paliers confondus.
« J’étais personnellement désillusionné de ce que la politique telle qu’on la connait pouvait nous apporter et je m’en étais éloigné au fil du temps. Toutefois, après avoir fait la connaissance de Jean-Charles Cléroux et qu’il m’a présenté la vision et la mission de son parti, cela m’a permis de retrouver une confiance que j’avais perdue et donné non seulement l’envie de m’impliquer, mais également d’aller à la rencontre des gens, de faire connaître le parti et de leur proposer cette formule qui me parait la seule véritable façon de reprendre en main notre démocratie. », commente l’homme qui se définit comme étant un « gars de terrain ».
Ses expériences professionnelles l’auront mené à œuvrer dans divers domaines au fil de sa carrière, comme soudeur, homme de maintenance, pompier volontaire et conducteur de véhicule de transport de personnes. Monsieur Tremblay a par ailleurs souligné être des plus actifs depuis l’officialisation de sa candidature.
« Je fais beaucoup de porte-à-porte et je trouve que l’accueil est très positif. Je constate que plusieurs citoyens sont dans un état d’esprit comparable à celui qui m’habitait et qu’il y a un fort désir de changement. Avant de penser à exprimer diverses priorités, j’entends tout d’abord m’affairer à favoriser l’écoute, à bien cibler les enjeux des gens de la circonscription et de m’établir comme point de relais entre Québec et les demandes du peuple, car ce sont eux qui fixeront les vraies priorités. Il est important de redonner l’espoir aux citoyens et de croire en l’avenir pour nos enfants.», a conclu celui qui figure parmi l’un des six candidats confirmés de Démocratie directe au moment d’écrire ces lignes.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jimmy Gagnon remporte son pari dans Mégantic
Actualités-L’Étincelle — Bien malin qui pouvait prédire le résultat du scrutin dans la circonscription de Mégantic au début de la soirée électorale de ce lundi 5 octobre. Après avoir vu une certaine parité au départ dans les pourcentages de votation entre les partis de la Coalition avenir Québec, le PQ et les conservateurs, une ...LIRE LA SUITE
Bernard Sévigny du PQ élu dans Richmond
Actualités – L’Étincelle – C’est finalement Bernard Sévigny du Parti québécois qui a remporté la victoire dans la circonscription électorale de Richmond. Le candidat péquiste a obtenu la faveur de 12 701 électeurs ( 29,2 %), devançant le conservateur Dominic Bouffard (22,9 %) et le libéral Hugo Fontaine (22,8 %). Le caquiste ...LIRE LA SUITE
Christophe Duret se présente comme candidat indépendant dans Richmond
Brompton — le candidat indépendant Christophe Duret se présente officiellement dans la circonscription électorale de Richmond pour les élections du 5 octobre. Son objectif est de susciter des débats autour de mécanismes favorisant un plus grand engagement des citoyens dans les processus de prise de décision en politique en utilisant de ...LIRE LA SUITE