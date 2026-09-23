Le chef du PLQ Charles Milliard de passage à l’Expo de Richmond
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jimmy Gagnon remporte son pari dans Mégantic
Actualités-L’Étincelle — Bien malin qui pouvait prédire le résultat du scrutin dans la circonscription de Mégantic au début de la soirée électorale de ce lundi 5 octobre. Après avoir vu une certaine parité au départ dans les pourcentages de votation entre les partis de la Coalition avenir Québec, le PQ et les conservateurs, une ...LIRE LA SUITE
Bernard Sévigny du PQ élu dans Richmond
Actualités – L’Étincelle – C’est finalement Bernard Sévigny du Parti québécois qui a remporté la victoire dans la circonscription électorale de Richmond. Le candidat péquiste a obtenu la faveur de 12 701 électeurs ( 29,2 %), devançant le conservateur Dominic Bouffard (22,9 %) et le libéral Hugo Fontaine (22,8 %). Le caquiste ...LIRE LA SUITE
Christophe Duret se présente comme candidat indépendant dans Richmond
Brompton — le candidat indépendant Christophe Duret se présente officiellement dans la circonscription électorale de Richmond pour les élections du 5 octobre. Son objectif est de susciter des débats autour de mécanismes favorisant un plus grand engagement des citoyens dans les processus de prise de décision en politique en utilisant de ...LIRE LA SUITE