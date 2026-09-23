Le chef du PLQ Charles Milliard de passage à l’Expo de Richmond

Hugo Fontaine et Charles Milliard en compagnie d’Ashley Carrier, membre du conseil d’administration, et d’Avery Perkins, président de l’Expo, avant de goûter à la populaire poutine de l’Expo.

Richmond — Le 11 septembre dernier, Hugo Fontaine, candidat du Parti libéral du Québec dans Richmond, a accueilli le chef libéral Charles Milliard à l’Expo agricole de Richmond, à l’occasion de sa 170 e édition.

Dès leur arrivée, les deux hommes ont reçu des vêtements avec le logo de l’Expo, qu’ils ont portés pendant leur visite. Ils ont profité de la soirée pour aller à la rencontre des exposants, des producteurs agricoles, des bénévoles, des familles et des différents acteurs du milieu.

Éric Sévigny, candidat libéral dans Daniel-Johnson, était également présent, tout comme Yvon Vallières, figure bien connue de la région et ancien député de Richmond, circonscription qu’il a représentée pendant plus de 35 ans à l’Assemblée nationale. Sa présence a donné lieu à de nombreux échanges avec les personnes présentes à l’Expo.

Pour Hugo Fontaine, cette première participation à l’Expo lui a notamment permis de constater l’importance de l’événement pour la communauté et pour le milieu agricole de la région.

« J’ai été très impressionné par cet événement rassembleur, qui crée un véritable lien entre la population et notre agriculture. Plus de 200 bénévoles ont contribué au succès de cette 170 e édition. C’était ma première Expo agricole de Richmond, mais certainement pas ma dernière. »

Le candidat libéral estime que l’agriculture constitue un secteur économique de premier plan pour Richmond et qu’elle doit être davantage soutenue et valorisée.

« Nos producteurs font vivre nos communautés rurales et contribuent directement à la vitalité économique de notre région. Nous devons leur donner les moyens d’investir, de préparer la relève et de développer leurs entreprises, tout en étant présents pour les soutenir humainement. »