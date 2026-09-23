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Politique

Le chef du PLQ Charles Milliard de passage à l’Expo de Richmond

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Hugo Fontaine et Charles Milliard en compagnie d’Ashley Carrier, membre du conseil d’administration, et d’Avery Perkins, président de l’Expo, avant de goûter à la populaire poutine de l’Expo.

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Richmond — Le 11 septembre dernier, Hugo Fontaine, candidat du Parti libéral du Québec dans Richmond, a accueilli le chef libéral Charles Milliard à l’Expo agricole de Richmond, à l’occasion de sa 170e édition. 

Dès leur arrivée, les deux hommes ont reçu des vêtements avec le logo de l’Expo, qu’ils ont portés pendant leur visite. Ils ont profité de la soirée pour aller à la rencontre des exposants, des producteurs agricoles, des bénévoles, des familles et des différents acteurs du milieu. 

Éric Sévigny, candidat libéral dans Daniel-Johnson, était également présent, tout comme Yvon Vallières, figure bien connue de la région et ancien député de Richmond, circonscription qu’il a représentée pendant plus de 35 ans à l’Assemblée nationale. Sa présence a donné lieu à de nombreux échanges avec les personnes présentes à l’Expo. 

Pour Hugo Fontaine, cette première participation à l’Expo lui a notamment permis de constater l’importance de l’événement pour la communauté et pour le milieu agricole de la région.

« J’ai été très impressionné par cet événement rassembleur, qui crée un véritable lien entre la population et notre agriculture. Plus de 200 bénévoles ont contribué au succès de cette 170e édition. C’était ma première Expo agricole de Richmond, mais certainement pas ma dernière. »

Le candidat libéral estime que l’agriculture constitue un secteur économique de premier plan pour Richmond et qu’elle doit être davantage soutenue et valorisée.

« Nos producteurs font vivre nos communautés rurales et contribuent directement à la vitalité économique de notre région. Nous devons leur donner les moyens d’investir, de préparer la relève et de développer leurs entreprises, tout en étant présents pour les soutenir humainement. » 

Le Parti libéral du Québec a récemment présenté un plan agricole prévoyant notamment la redistribution de 560 M$ sur quatre ans aux agriculteurs, des mesures destinées à faciliter l’établissement et le financement de la relève agricole ainsi qu’un financement stable, récurrent et pluriannuel pour assurer la pérennité des travailleurs de rang. 

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