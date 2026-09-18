Les priorités pour Marilyn Ouellet, candidate de Québec solidaire dans Mégantic

La crise du logement et le coût de la vie

Actualités-L’Étincelle — La crise du logement et la hausse marquée du coût de la vie figurent parmi les priorités de la candidate Marilyn Ouellet, elle qui sollicite le mandat de députée sous la bannière de Québec solidaire dans la circonscription de Mégantic aux élections du 5 octobre prochain.

Il s’agit pour elle d’une seconde campagne électorale à titre de candidate solidaire dans cette circonscription, après avoir terminé au troisième rang du scrutin en 2022.

Originaire de Val-des-Sources, mais aujourd’hui établie dans la petite municipalité de Dudswell, Marilyn Ouellet affirme demeurer attachée au milieu qui l’a vue grandir et où elle conserve de précieuses attaches familiales. Titulaire d’un baccalauréat en science politique et études féministes de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la candidate de 42 ans milite au sein de la formation solidaire depuis plus de 15 ans déjà.

Sur le plan professionnel et communautaire, Marilyn Ouellet occupe le poste de cocoordonnatrice à La Maison jaune, qui se présente comme étant « un organisme communautaire autonome féministe qui a notamment pour mission d’offrir un lieu accueillant, sécuritaire, bienveillant et inclusif visant la défense et la promotion des droits des personnes, par une approche de féminisme intersectionnel. »

En discussion avec l’auteur de ces lignes, la candidate solidaire a affirmé détenir une grande connaissance du milieu rural et du secteur agroalimentaire, alors que cette dernière fut également copropriétaire d’une ferme maraîchère biologique à Bury pendant plus de huit ans.

Selon Mme Ouellet, ces diverses expériences sur le terrain lui permettent de mieux comprendre et aborder les défis locaux, en particulier tout ce qui touche au dossier du logement et à l’inflation.

Selon la candidate, la pénurie de logements force de plus en plus de citoyens à vivre dans des situations d’itinérance cachée, alors que ces derniers doivent parfois se loger temporairement chez des proches ou passer d’un ami à l’autre.

Parallèlement, la montée constante du prix du panier d’épicerie complique de manière substantielle le budget de nombreuses familles de la région et à l’ensemble du Québec.

Le dossier du transport en milieu rural préoccupe tout autant la candidate qui indique que, dans une circonscription vaste comme Mégantic, l’absence ou les difficultés de déplacement représentent un enjeu important, notamment pour les personnes en recherche d’emploi qui n’ont présentement pas les moyens de posséder un véhicule personnel.

Souhaitant s’attaquer à ces problématiques, Marilyn Ouellet entend notamment porter les valeurs de justice sociale et de solidarité chères à Québec solidaire. Se définissant comme une personne accessible, elle affirme vouloir être une voix authentique qui reflète la diversité de la population de Mégantic.