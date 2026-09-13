Windsor — Sous la bannière du Parti libéral du Québec, Hugo Fontaine se présente comme le candidat de l’économie dans la circonscription électorale de Richmond.

« Le Parti libéral, c’est le parti de l’économie. J’ai une grande sensibilité pour le développement économique. Avant d’être directeur général pour La Tribune, j’étais journaliste économique. J’ai rencontré par centaines des entrepreneurs et des gestionnaires. J’ai appris à les connaître. J’ai une bonne compréhension du monde économique. Je me présente avant tout comme le candidat de l’économie. Et l’économie, c’est ce qui nous permet de soutenir notre filet social », de souligner M. Fontaine, lors de son passage dans nos bureaux.

En faisant sa tournée des maires, il a pu constater qu’il y a eu une déconnexion entre le gouvernement de la CAQ et les municipalités en général. « Il y a un manque de confiance flagrant. Ça a un impact sur les municipalités et sur les citoyens. Les municipalités manquent d’autonomie. Elles sont étouffées par les règlements. on leur lance des affaires dans leur cour et elles n’ont pas les moyens d’y faire face. À la fin, c’est le citoyen qui a un moins bon service. Il faut rétablir une relation de partenaire entre le gouvernement et les municipalités », de dire le candidat du PLQ.

M. Fontaine est conscient qu’il devra régler certains dossiers locaux s’il est élu député de Richmond. Par exemple, il y a la construction de la bibliothèque à Windsor. « Quand tu présentes un projet au gouvernement, c’est tellement long d’avoir des subventions que les coûts augmentent et que les municipalités ne sont plus capables de réaliser le projet. Pour nous, c’est un projet important qui correspond à notre plan de promotion pour le français, dans notre vision de faciliter l’accès à la lecture », soutient l’ancien directeur général de La Tribune.

Plusieurs municipalités ont soulevé le problème du logement. « Elles ont la volonté de faire développement, entre autres pour le logement abordable. C’est un enjeu majeur. Et il n’y a pas les mêmes besoins à Rock Forest qu’à Richmond ou à Saint-François-Xavier-de-Brompton », de dire M. Fontaine, en rappelant que son chef, Charles Milliard promet d’en construire 100 000 par année au Québec dans un premier mandat.

Sur la question du déménagement du poste de police de Richmond à Windsor, le candidat du PQ croit qu’il y a un enjeu de concertation. « Nous sentons que tout le monde n’est pas à la même place. Tout le monde reconnait le besoin d’avoir un poste de police moderne et adapté, à la hauteur des besoins de sécurité de la MRC. Le rôle du député en est un de facilitateur pour qu’on puisse s’entendre sur ce qu’est la meilleure solution pour la MRC », mentionne-t-il.