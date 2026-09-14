Les services de proximité sont une priorité pour la candidate péquiste Debbie Fennety

Actualités-L’Étincelle — La campagne électorale bat présentement son plein au Québec et le journal Actualités-l’étincelle poursuit son tour d’horizon des différentes candidates et candidats en lice dans les circonscriptions sur son territoire desservi.

Ainsi, la circonscription de Mégantic, à laquelle appartiennent désormais les municipalités de la MRC des Sources, on le rappelle, voit le Parti québécois être représenté par Mme Debbie Fennety. Native de Val-des-Sources, Mme Fennety est maintenant résidente de Sherbrooke depuis plusieurs années et œuvre à titre de directrice générale du CPE-BC Uni-Vers d’Enfants dans le Haut-St-François depuis 2013. « Elle détient une technique d’éducation à l’enfance et un baccalauréat multidisciplinaire. Elle a dirigé d’importants projets de transformation et de croissance dans le domaine de la petite-enfance : deux fusions réussies, trois projets de développement, un agrandissement et deux nouvelles constructions de CPE destinés à répondre aux besoins criants des familles. », fait notamment état le Parti dans la présentation sur la page de la candidate.

De passage à Danville la semaine dernière lors d’un événement public, Mme Fennety confia avoir eu l’opportunité de rencontrer la population, de prendre le pouls terrain et d’échanger avec plusieurs sur quelques enjeux clefs de la présente élection. Issue professionnellement du milieu communautaire, en l’occurrence des services de garde, la candidate péquiste soulignait notamment au cours de l’entrevue que ce type de service apporte beaucoup aux familles, et ce, à plusieurs niveaux.

Debbie Fennety repassa en détail quelques-unes des orientations que son Parti entend mettre de l’avant si jamais celui-ci se voit porter au pouvoir le 5 octobre prochain, tout en soulignant que l’accès et le maintien des services de proximité demeurent une priorité pour elle.

« Je connais bien le territoire pour y être née, y avoir grandi et y travailler depuis plusieurs années déjà. Je suis très attachée au milieu, il y existe une mobilisation communautaire concrète et il est important de les épauler. », a-t-elle précisé.

Selon la candidate, il serait impératif d’agir sur divers fronts. Ces fronts incluent les services de garde, l’accès aux professionnels de la santé, les soins de maintien à domicile pour les personnes âgées, le transport, le soutien aux entreprises de la région, entre autres, concernant les possibilités d’embauches et de perfectionnement par le biais de formations qualifiantes offertes pour les travailleurs.

Elle poursuivit en mentionnant également souhaiter appuyer le développement de la vitalité urbaine, travailler à enrayer l’exode des jeunes et appuyer la relance économique, afin d’offrir la possibilité aux gens de demeurer dans leur milieu de vie et avoir accès à des services de qualité répondant adéquatement à leurs besoins.