Sylvain Houle briguera les suffrages pour le Parti libéral du Québec dans Mégantic

Actualités-L’Étincelle — Le 26 août dernier, le Parti libéral du Québec confirmait la nomination de Sylvain Houle à titre de candidat pour la circonscription de Mégantic. La nouvelle qui fut annoncée quelques heures seulement avant le déclenchement des élections provinciales propulse M. Houle dans une course comptant, au moment d’écrire ces lignes, cinq candidats officiels dans Mégantic.

Selon les informations fournies par le parti, Sylvain Houle cumule plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’intervention sociale et de la relation d’aide. Ce dernier « a consacré sa carrière à accompagner les personnes et à intervenir dans des situations humaines souvent complexes. Titulaire d’un DEC en techniques de travail social depuis 1986, il a choisi, à l’âge de 50 ans, de relever un nouveau défi en obtenant un baccalauréat en travail social afin de parfaire ses connaissances cliniques. »

L’actuel candidat libéral a notamment œuvré durant plusieurs décennies au sein de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), un milieu où il effectue encore occasionnellement des gardes d’urgence sur le terrain. Son parcours l’a également amené à travailler pendant trois ans au sein d’une communauté autochtone de la Basse-Côte-Nord, en plus d’acquérir une expérience dans le réseau hospitalier et en CHSLD. Aujourd’hui, il évolue en pratique privée, offrant des services de relation d’aide, de médiation familiale et d’évaluation pour des mandats de protection.

« Toute ma vie professionnelle, j’ai choisi d’aider les gens et de relever de nouveaux défis. Après quatre décennies à accompagner des personnes dans des situations parfois très difficiles, je souhaite aujourd’hui mettre cette expérience au service de la population d’une autre façon. Je veux être une voix attentive pour les citoyens, mais surtout quelqu’un qui cherche des solutions concrètes et viables aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Mon engagement sera guidé par l’écoute, le pragmatisme et la volonté de faire avancer les choses. » Sylvain Houle, candidat du PLQ dans Mégantic

« Sylvain a consacré sa vie professionnelle à aider les gens, souvent dans des situations où il fallait faire preuve d’écoute, de jugement et d’adaptation. Son expérience auprès des jeunes, des familles et des personnes vulnérables lui donne une compréhension concrète des réalités auxquelles plusieurs Québécois sont confrontés. Il sait que les solutions ne sont pas toujours simples, mais il sait surtout qu’il faut être présent, écouter et agir. Je suis très heureux de l’accueillir dans notre équipe et je suis convaincu qu’il saura être une voix pragmatique et attentive pour les citoyens de sa circonscription. », mentionne Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec