La circonscription électorale fédérale change de nom

Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, est en compagnie du maire de la Ville de Val-des-Sources et préfet de la MRC des Sources, Hugues Grimard, ainsi que le maire de la Ville de Daveluyville et préfet de la MRC d’Arthabaska, Mathieu Allard.

Actualités — L’Étincelle — Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, se réjouit de l’adoption du projet de loi C-25, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2026, confirmant officiellement que la circonscription fédérale portera prochainement le nom de « Richmond—Arthabaska—des-Sources ». Ce changement entrera en vigueur le 18 septembre prochain.

Cette modification se concrétise à la suite d’une démarche entreprise par le député de Richmond-Arthabaska à la fin de l’année 2025, afin que le nom de la circonscription reflète davantage l’ensemble du territoire qu’il représente à Ottawa.

« Dès le départ, je souhaitais que le nom de notre circonscription représente fidèlement les trois grands pôles qui la composent. La MRC des Sources occupe une place importante au sein de notre territoire, tant par son dynamisme que par son potentiel de développement. Il était donc naturel qu’elle soit officiellement reconnue dans le nom de la circonscription », mentionne Eric Lefebvre.

Le comté de Richmond-Arthabaska est composé entre autres de l’ensemble des municipalités de la MRC des Sources regroupant les municipalités de Danville, Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Val-des-Sources et Wotton. Cette désignation permettra ainsi une meilleure identification du comté auprès des citoyennes et citoyens, tout en reflétant davantage la réalité géographique de la circonscription.

Le député rappelle que cette initiative avait reçu, dès son annonce en janvier dernier, l’appui unanime des mairesses et des maires de la MRC des Sources.

D’ailleurs, le maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC des Sources, Hugues Grimard, accueille cette décision avec enthousiasme : « L’ajout du terme des Sources au nom de la circonscription constitue une reconnaissance significative pour notre MRC et pour l’ensemble de nos sept municipalités. C’est un geste rassembleur qui reflète le dynamisme de notre territoire et son importance au sein de la région. Je remercie le député Eric Lefebvre d’avoir porté cette démarche avec conviction jusqu’à son aboutissement. »

Pour le député de Richmond-Arthabaska, cette décision représente bien plus qu’un simple changement de nom. « Les noms ont une portée symbolique importante. En adoptant le nom Richmond—Arthabaska—des-Sources, nous reconnaissons officiellement l’identité de l’ensemble de notre territoire. Je suis particulièrement heureux que les citoyennes et citoyens de la MRC des Sources puissent désormais se reconnaître pleinement dans le nom de leur circonscription fédérale. C’est une excellente nouvelle pour toute notre région, comprenant également les 22 municipalités de la MRC d’Arthabaska et 10 de la MRC du Val-Saint-François », ajoute M. Lefebvre.

D’ailleurs, plusieurs organismes et institutions de la région utilisent déjà depuis plusieurs années l’appellation des Sources, faisant de cette modification une évolution logique qui vient renforcer le sentiment d’appartenance à l’ensemble du territoire.

Le député tient par ailleurs à rassurer la population quant à la mise en œuvre de cette nouvelle désignation. Soucieux d’une saine gestion des fonds publics, M. Lefebvre précise que les ajustements nécessaires, notamment en ce qui concerne les éléments graphiques, la papeterie et les différents outils de communication, seront effectués progressivement, au rythme des renouvellements prévus et dans le respect des échéanciers déjà établis.

« Il n’est pas question d’engendrer des dépenses inutiles. Les modifications seront apportées graduellement, de façon responsable et dans le respect. Il reste qu’avec cette nouvelle désignation, la circonscription de Richmond—Arthabaska—des-Sources continuera de porter fièrement la voix de ses 39 municipalités à la Chambre des communes », conclut-il.