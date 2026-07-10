André Bachand passe le flambeau…

Windsor — C’est avec une certaine émotion que le député de Richmond à l’Assemble nationale, André Bachand, a passé le flambeau lors du rassemblement confirmant la candidature dans Richmond de Guillaume Rousseau pour la Coalition avenir Québec.

De toute évidence, le député Bachand et les membres de son équipe ont vécu une journée bien particulière, entre la joie d’accueillir un nouveau candidat et la tristesse de mettre fin à une période de leur vie.

Présente lors du Rassemblement, la première ministre du Québec n’avait que de bons mots pour le député sortant. « Je tiens à remercier le député André Bachand. Vous avez fait des années d’investissement et d’engagement dans la population et dans la communauté. Vous avez porté la voix des gens de votre comté au sein de l’Assemblée nationale et vous l’avez fait avec brio. Nous sommes chanceux de t’avoir eu comme député au cours de ces dernières années », a souligné Christine Fréchette.

Dans son discours d’investiture, le candidat de la Coalition avenir Québec dans Richmond, Guillaume Rousseau, a aussi fait l’éloge du député André Bachand. « Il y en a un particulier dont je veux vous parler : notre député de Richmond, mon député de Richmond, André Bachand. André a passé une grande partie de sa vie à servir les gens de Richmond. Quand j’ai commencé ma réflexion à sa voir si j’étais pour me présenter, la première personne que je suis allé voir, c’est André. Non seulement il m’a dit qu’il était pour m’appuyer si j’y allais. C’est plus que ça. C’était de l’enthousiasme. Il m’a regardé dans les yeux en me disant que j’étais la meilleure personne pour représenter les gens de Richmond. Venant de lui, ça m’a touché droit au cœur. Ça a été déterminant dans ma réflexion », a soutenu le candidat de la CAQ dans Richmond, qui demeure dans le secteur Rock Forest–Saint-Élie–Deauville.