Guillaume Rousseau représente la CAQ dans Richmond

Au côté de Fadéla Hamou, candidate de la CAQ dans Sherbrooke, et de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, le candidat dans Richmond, Guillaume Rousseau, a pris la parole lors du rassemblement.

Windsor – C’est Guillaume Rousseau qui représentera la Coalition avenir Québec lors des prochaines élections provinciales du 5 octobre prochain.

La nouvelle a été confirmée lors d’un rassemblement tenu le dimanche 28 juin au parc historique de la Poudrière de Windsor. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, était présente.

Avocat, professeur à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Guillaume Rousseau est devenu au fil des ans une véritable référence en matière de langue française et de laïcité. À titre d’expert, il intervient souvent dans les médias. Il a publié de nombreux livres et des articles dans des revues prestigieuses. Après avoir travaillé avec le ministre Simon sur la Loi 21, il est devenu avocat du Mouvement laïque québécois pour défendre la Loi jusqu’à la Cour suprême du Canada. Le candidat caquiste souhaite que le Québec se dote d’une constitution. Il a cofondé la clinique juridique Juripop de l’Estrie. Il est père de trois enfants.

« Guillaume est un ardent défenseur de l’identité québécoise, de notre langue, de notre culture, de nos valeurs. C’est un nationaliste, un fier autonomiste. S’il a choisi notre Coalition au lieu du Parti québécois, c’est parce qu’il est convaincu que le Québec doit renforcer son autonomie au sein de la fédération canadienne », de souligner la première ministre du Québec, Christine Fréchette.

D’ailleurs, Guillaume Rousseau a été candidat pour le Parti québécois dans Sherbrooke lors des élections générales de 2018.

« Il faut que le Québec aille plus loin dans son affirmation de son identité, dans l’accomplissement de son destin. Comme père de famille, je sais que ce qu’il y a de plus important au monde, ce sont nos enfants. Ma priorité numéro un sera assurément l’éducation. Je suis moi-même professeur et je vais suivre â de très près. Il faut que nos enseignants continuent d’avoir toutes les ressources pour transmettre les connaissances et pour former des citoyens », de dire Guillaume Rousseau.

Comme fils de retraité, le candidat de la Coalition aura à l’œil tout ce qui se passe du côté des aînés. « Je veux des services adaptés pour les aînés. Je veux des services de proximité. Ça nous prend des soins à domicile pour que les aînés puissent rester chez eux aussi longtemps qu’ils le souhaitent », insiste le candidat de la CAQ, en ajoutant que la santé fait aussi partie de ses priorités.

Selon lui, le Québec souffre de surrèglementation et de surtaxation. « Il y a beaucoup de travail qui a été fait au cours des dernières années. Ça a été fait en accéléré au cours des derniers mois. Mais il reste du travail à faire. Comme avocat, j’ai vu des clients qui voulaient faire du développement immobilier et qui étaient bloqués souvent pour de mauvaises raisons. Va falloir en faire plus pour la dérèglementation. Ainsi, il y aura plus de propriétés accessibles pour les jeunes familles et plus de logements abordables pour les jeunes couples. Il y aura plus de possibilités pour les entrepreneurs d’investir et pour les agriculteurs de se développer. Il y a du potentiel dans le comté, mais il faut que l’état soit partenaire et non pas un obstacle. Il faut réduire la paperasse et la bureaucratie et réduire les taxes », mentionne Guillaume Rousseau, en disant que Christine Fréchette représente tous ces aspects.

Lors du rassemblement de la CAQ, la candidature de Fadéla Hamou dans Sherbrooke a également été annoncée.