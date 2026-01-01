Québec Solidaire confirme son candidat dans Richmond

Saint-Denis-de-Brompton - Père de cinq enfants, David Poulin-Latulippe vient d’être confirmé candidat de Québec Solidaire dans la circonscription électorale de Richmond.

L’assemblée d’investiture s’est déroulée le dimanche 24 mai au sous-sol de l’église de Saint-Denis-de-Brompton. Une soixantaine de personnes y ont pris part.

« Je souhaite valoriser une voie de gauche pour nous redonner des services publics et communautaires forts! Je veux porter le projet de société que QS nous propose, et j’aimerais par-dessus tout combattre la morosité et cynisme ambiant », soutient M. Poulin-Latulippe.

Le candidat de Québec Solidaire est directeur général d’Humano clinique, psychologue clinicien, chargé de cours et superviseur de stages à l’Université de Sherbrooke.

« J’ai travaillé toute ma vie professionnelle à rencontrer l’autre, sans jugement, avec curiosité, dans ce qu’il m’exprime de bien, d’inconfortable, de fondamental et de quotidien. Mais chaque fois, pour créer un lien significatif avec ce qui importe, ce qui compte pour ces personnes. Comme candidat, ce sera aussi à moi d’écouter attentivement, avec curiosité, afin de comprendre les besoins et les réalités des populations des villes et des villages », de dire M. Poulin-Latulippe.

Son expérience en santé mentale – auprès des enfants, des adolescents, des Premières Nations et des Inuit – lui donne une volonté d’agir pour améliorer la qualité de vie de chacun. Les iniquités frappantes qu’il observe dans le quotidien conduisent M. Poulin-Latulippe à militer pour la défense de la justice sociale. Il lutte notamment pour des services en santé mentale réellement accessibles, conscient des bienfaits qui rejaillissent au-delà de l’individu. Il défend également une écoresponsabilité pragmatique et équitable.

M. Poulin-Latulippe et son équipe électorale travailleront à promouvoir les valeurs progressistes de Québec solidaire. Ils traverseront la très vaste circonscription de Richmond à la rencontre des citoyens et citoyennes afin d’échanger sur les différents enjeux qui les préoccupent. Que ce soit au sujet du logement, du pouvoir d’achat, de la qualité vie, des services publics, du soutien au milieu communautaire, de la transition juste ou des droits des travailleuses et travailleurs, ce parti de gauche dit posséder des solutions concrètes et réalisables à déployer pour le bien-être du plus grand nombre.

Lors de cette assemblée, les membres de Québec Solidaire ont également confirmé la candidature de Marilyn Ouellet dans la circonscription électorale de Mégantic.