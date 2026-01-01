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L’ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, convoite l’investiture du Parti québécois dans Richmond

durée 20 mai 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Richmond — La vague d’annonces des futurs candidats aux prochaines élections provinciales se poursuit ce jeudi 14 mai, alors que l’on apprend les intentions de Bernard Sévigny de représenter les couleurs du Parti québécois dans le comté de Richmond.

La nouvelle, rapportée initialement par le journal La Presse et ensuite reprise par divers médias, mentionne que l’ancien maire de Sherbrooke n’avait pas caché son intérêt potentiel, mais qu’il s’était accordé une période de réflexion en ce sens au cours des derniers mois.

Ancien journaliste de TVA, M. Sévigny aura été à la tête des élus de la grande ville de Sherbrooke de 2009 à 2017, poste aujourd’hui occupé par sa conjointe et ex-député libéral fédéral, Marie-Claude Bibeau.

Toujours selon les informations partagées par « La Presse », le nouveau candidat du PQ se lance au niveau provincial, notamment en raison de l’engagement ferme de la formation politique à tenir un référendum sur l’indépendance du Québec dans un premier mandat.

Entre autres détenteur d’un doctorat en administration des affaires (DBA), d’une maîtrise en gestion des coopératives et d’un baccalauréat en économique de l’Université de Sherbrooke, Bernard Sévigny se joint donc à la liste de candidats déjà annoncés dans Richmond, soit le conservateur Dominic Bouffard de même que David Poulin-Latulippe pour Québec Solidaire.

Rappelons que le comté est représenté depuis 2018 par le caquiste André Bachand, mais que ce dernier a annoncé en février dernier sa décision de ne pas solliciter un troisième mandat à l’automne prochain.

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