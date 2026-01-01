Une vingtaine de citoyens prennent le café avec le député Lefebvre

Windsor — Le député fédéral de Richmond–Arthabaska, Eric Lefebvre, a reçu les citoyens de sa circonscription à l’occasion de l’événement « Un café avec votre député ».

La rencontre a eu lieu à son bureau satellite de Windsor (au 11, rue St-Georges, suite 340, dans le même édifice que l’hôtel de ville), entre 9 h et midi. Une vingtaine de personnes s’y sont présentées.

« C’est une première expérience du genre. Nous sommes très heureux du résultat. Nous avons eu passablement de monde qui sont venus. Il y a eu de belles rencontres, de belles discussions », de dire le député Lefebvre, immédiatement après ces rencontres avec les citoyens.

Cette rencontre se voulait une occasion privilégiée d’échanger directement avec le député et les membres de son équipe sur les préoccupations, les enjeux locaux et les réalités vécues par la population.

« Il est primordial pour moi d’être à l’écoute des gens d’ici. Comme je le dis et le répète, c’est un privilège d’être les yeux, les oreilles, la voix des citoyens de la circonscription électorale. Ces moments d’échange permettent ainsi de mieux comprendre vos préoccupations et de travailler ensemble à trouver des solutions concrètes », souligne le député.

Plusieurs sujets ont été abordés. « Il y a des gens qui sont venus pour les cas plus personnels, comme pour les passeports. Il y a eu des gens, par exemple, qui sont venus pour des cas de téléphonie cellulaire », de soutenir M. Lefebvre.

L’expérience sera sas doute répété. « Absolument, demain (le 1er avril), nous nous dirigeons vers Val-des-Sources pour un exercice similaire. Nous allons répéter ; nous sommes très heureux du résultat. Nous allons continuer à répondre aux questions de la population », termine le député Lefebvre.