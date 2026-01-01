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Faire l’indépendance pour des questions économiques

durée 18 mai 2026 | 00h00

Windsor — Organisée par le Parti québécois de Richmond et le Bloc québécois de Richmond-Arthabaska, la conférence du professeur d’économie Gabriel Coulombe s’est tenu le dimanche 3 mai au Resto-Pub St-Gab’s. Elle portait sur les différents enjeux financiers liés à l’indépendance du Québec.

« On parle souvent de la nécessité de faire l’indépendance pour des questions d’ordre culturel et linguistique. Mais on doit aussi mettre de l’avant le besoin de faire l’indépendance pour des questions économiques », a souligné M. Coulombe lors du brunch.

L’auteur de l’essai « Entreprendre le pays du Québec : un choix rationnel, optimal et payant », a présenté une analyse des perspectives économiques d’un Québec souverain, abordant des thèmes tels que la viabilité budgétaire, la gestion de la dette ainsi que la péréquation.

Plusieurs personnes présentes ont d’ailleurs profité de l’occasion pour approfondir avec M. Coulombe les différents enjeux soulevés lors de sa présentation.

Cette rencontre est une initiative de Mathieu Gaudreault, vice-président du Parti québécois, région de l’Estrie, en collaboration avec le Parti québécois de Richmond et le Bloc québécois de la circonscription de Richmond-Arthabaska.

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