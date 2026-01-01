Dominic Bouchard est candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Richmond

Richmond — Dominic Bouffard sera candidat pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription électorale de Richmond lors des prochaines élections générales, le 5 octobre prochain.

Dominic Bouffard est entrepreneur en construction depuis plus de 23 ans et cumule plus de 30 ans d’expérience dans le domaine. Au fil de sa carrière, il a développé une solide expertise terrain, une compréhension concrète des réalités économiques ainsi qu’une approche axée sur les solutions, l’efficacité et le travail bien fait.

Fier de ses racines et profondément attaché à sa région, il comprend les défis quotidiens des familles, des travailleurs et des entrepreneurs de la circonscription de Richmond :

« Je veux me concentrer sur des enjeux concrets, comme l’accès à la propriété, la hausse du coût de la vie, la réglementation excessive et l’accès aux soins de santé », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le chef conservateur, Éric Duhaime, se dit rassuré que son candidat dans Richmond mette de l’avant des solutions novatrices pour améliorer la vie de ses concitoyens.

« Je suis très heureux que Dominic se joigne à l’équipe. Il m’a dit vouloir se concentrer sur l’essentiel : permettre aux jeunes d’accéder à la propriété, permettre aux malades d’être soignés dans des délais raisonnables, et baisser le prix de l’essence et du panier d’épicerie. C’est un candidat qui comprend les réalités du terrain », a déclaré le chef conservateur.