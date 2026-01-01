Une taxe pour déployer un service de transport collectif plus performant

Val-Saint-François — Si la MRC du Val-Saint-François a décidé d’imposer une taxe de 35 $ sur les immatriculations des véhicules de promenade (TIV) dès janvier 2027, c’est qu’elle souhaite développer et déployer un service de transport collectif plus performant, à la hauteur des attentes des citoyens.

En fait, lorsque les gens vont recevoir leur avis de paiement pour leurs plaques, il y aura une ligne de plus indiquant le montant de 35 $ à payer pour le transport.

« La taxe de 35 $, ce n’est pas pour remplacer les quotes-parts actuelles du transport collectif. La TIV est là pour amener des argents pour bonifier le transport collectif. C’est pour le développer. Il y a des besoins supplémentaires. Par exemple, c’est pour aider les gens à se rendre travailler. Il y a les aînés, les étudiants et les gens qui n’ont pas de véhicule. Nous sommes un organisme public et nous avons un devoir envers ces gens-là ; nous devons fournir un service de qualité », de dire Martin Tremblay, directeur général à la MRC du Val-Saint-François.

Selon lui, des lignes de transport pourraient ainsi être ajoutées. « Ça prend ces sommes-là pour déployer un réseau qui est plus efficace à la hauteur des attentes. Comme c’est là, ce n’est pas optimal ce que nous avons. Nous pourrions avoir beaucoup mieux. Mais ça prend des sommes pour pouvoir développer », insiste-t-il.

L’approche de la MRC du Val-Saint-François dans ce dossier est de prendre part à un regroupement de quatre MRC pour partager les coûts imposés par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour la gestion de cette taxe de 35 $ sur les immatriculations de véhicules de promenade.

Les MRC du Val-Saint-François, de Coaticook, de Brome-Missisquoi et des Sources ont adopté des résolutions faisant connaître leur intention de percevoir ensemble la TIV.

« Pour entrer dans la TIV, la SAAQ demande une somme de 200 000 $. En étant quatre, ça nous permet de diviser la facture. C’est donc une décision assez définitive, puisque c’est une alliance de quatre MRC », de dire M. Tremblay.

« Avec la TIV, c’est un montant qui est stable et récurrent. Il va nous permettre de développer un réseau qui sera efficace et optimal. Nous voulons développer des connectivités avec Sherbrooke et avec d’autres MRC », termine le directeur général.

En fait, les maires de la MRC du Val-Saint-François avaient le choix entre deux options : la taxe sur l’immatriculation ou une somme perçue par la taxe foncière. Une majorité a opté pour la TIV.

En revanche, Alexandre Roy, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Etienne-Alexis Boucher, maire de Stoke, et Patrick Bernier, maire de Val-Joli, ont voté contre l’imposition d’une taxe de 35 $ sur les immatriculations des véhicules de promenade pour financer le transport collectif.