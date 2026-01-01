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André Bachand accorde son appui à Christine Fréchette

durée 14 mars 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — La course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ), qui se déroule jusqu’au 12 avril prochain, continue de faire couler beaucoup d’encre au sein de l’électorat et du monde politique québécois.

De ce fait les deux candidats qui se font la lutte pour éventuellement occuper le siège du premier ministre François Legault, soit Christine Fréchette et Bernard Drainville, poursuivent leurs démarches afin de tenter de convaincre à la fois les membres de leur caucus ainsi que les militants qu’ils sont personnellement « Le » bon choix.

La tendance des appuis est fortement en faveur de Mme Fréchette au sein du caucus depuis le déclenchement de la course. Avouons-le, cette dernière vient d’en ajouter un autre d’importance à sa liste alors que le député de Richmond, André Bachand, se range à son tour derrière la candidate et députée de Sanguinet.

« Je connais Christine depuis 2022 et c’est une personne dotée d’excellentes aptitudes et qualifications, elle est très ordonnée et je crois sincèrement qu’elle possède tous les atouts nécessaires pour occuper le poste de cheffe du parti. J’ai personnellement eu la chance de la voir évoluer dans son rôle parlementaire de même qu’à l’animation de table de concertation notamment, et je dois dire que c’est une excellente communicatrice, qui est en mesure de bien rejoindre l’ensemble de la population. Je tiens également à dire que ce n’est aucunement un désaveu envers Bernard Drainville que je connais depuis très longtemps, il accomplit un travail remarquable et je le respecte au plus haut point. Cela dit, il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche avec le budget qui approche et la continuité de tous les dossiers en cours, c’est donc très important de garder cela en tête et de foncer vers les prochains mois avec conviction. », de commenter celui qui, rappelons-le, a annoncé il y a maintenant un peu plus d’une semaine qu’il ne se représenterait pas aux élections générales du 5 octobre prochain.

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