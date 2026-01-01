La MRC du Val-Saint-François approuve la taxe de 35 $ sur l’immatriculation

Richmond — Les maires de la MRC du Val-Saint-François ont approuvé, sur division, la taxe de 35 $ sur l’immatriculation des véhicules de promenade (TIV) dans le but de financer le développement du transport collectif dans la région.

« Notre service de transport de personnes a un besoin urgent et récurrent de financement pour assurer la continuité de ses opérations dans la région du Val. Se déplacer est un besoin essentiel et les municipalités ont le devoir d’offrir ce service à leur population. Nous prenons cette responsabilité au sérieux et la TIV est une option pour soutenir l’offre actuelle et future des services offerts par Trans-Appel. », insiste Pierre Tétrault, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Pour mettre en place cette mesure, plusieurs MRC de l’Estrie évaluent présentement la possibilité de former un regroupement intermunicipal. En plus d’être un premier pas vers le développement du transport collectif au-delà des frontières, cette mesure permet aux administrations de répartir les frais liés à la démarche entre eux.

Kevin Stoddard, maire de Richmond, a approuvé la taxe de 35 $ sur les immatriculations, mais sans grand enthousiasme. « Presque tous les maires de la MRC ont décidé d’y aller avec la taxe sur l’immatriculation. Nous ne voulions pas gérer ça avec la taxe foncière et mettre ça sur les comptes de taxes. Nous avons donc décidé de laisser la gestion à la SAAQ. Mais, selon mon opinion personnelle, il n’y aurait pas eu de taxe de quelque façon que ce soit ; c’est tout », soutient le maire de Richmond.

La TIV sera perçue par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) au moment du renouvellement, dès janvier 2027, et toutes les sommes seront exclusivement consacrées au développement du transport collectif.

Le maire de Saint-Denis-de-Brompton a lui aussi voté en faveur de la taxe de 35 $ sur l’immatriculation. « Dans le passé, il y a un an et demi, lorsque ça avait été apporté, nous avions voté contre. La raison était fort simple : les frais pour adhérer étaient de 200 000 $ et des frais de gestion de 40 000 $ chaque année. Ça n’avait pas de bon sens. Cependant, le gouvernement l’a revu et a permis que les MRC puissent être regroupées pour les frais d’adhésion. Pour nous, nous croyons que c’est équitable. Nous avons l’opportunité d’améliorer le service. Mais le gouvernement nous a transféré une autre responsabilité », de dire Daniel Veilleux, qui souhaite qu’on ajoute une ligne incluant Valcourt, Saint-Denis et Sherbrooke.