Le député André Bachand ne sollicitera pas de nouveau mandat en octobre prochain

durée 27 février 2026 | 10h40
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Actualités-L’Étincelle — Lors d’une conférence de presse tenue dans ses bureaux de circonscription à Val-des-Sources plus tôt aujourd’hui, M. André Bachand, actuel député de Richmond à l’Assemblée nationale, a annoncé qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat auprès des électeurs de Richmond le 5 octobre prochain.

Bien que difficile à prendre, l’homme politique assure que sa décision est mûrement réfléchie et qu’elle ne signifie en rien un retrait de la vie politique pour autant.

« La politique fait partie de moi. Elle m’habite depuis près de 40 ans et elle continuera de m’animer », a-t-il par ailleurs mentionné.

Le 3 novembre prochain soulignera d’ailleurs 40 années d’engagement public pour celui qui aura notamment occupé successivement les fonctions de maire, de préfet, puis de député fédéral et provincial.

Dans une note distribuée à la presse, on nous informe que cette décision « s’inscrit dans un contexte de remaniement de la carte électorale qui prévoit de faire passer la MRC des Sources dans Mégantic. Bien qu’il soit toujours possible que la Cour Suprême renverse cette tendance, cette situation a suscité une réflexion personnelle quant à la meilleure façon de poursuivre son engagement public. J’avais l’énergie et la volonté de continuer. Mais il arrive un moment où il faut savoir créer l’espace nécessaire pour envisager la suite différemment », a-t-il poursuivi.

« D’ici la fin de son mandat, M. Bachand assure qu’il continuera d’assumer pleinement ses responsabilités, donc son équipe demeurera en poste afin de garantir un accompagnement rigoureux des citoyennes et citoyens ainsi qu’une transition ordonnée des dossiers. Le député a informé le premier ministre, François Legault, de sa décision, de même que ses collègues Bernard Drainville et Christine Fréchette. Il entend demeurer actif et impliqué sur le plan politique, notamment lors de la prochaine campagne électorale. »

« Servir les gens d’ici aura été l’un des plus grands honneurs de ma vie. Ce n’est pas une fin, mais le début d’un nouveau chapitre, toujours au service des gens », de conclure M. Bachand.

