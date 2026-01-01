Le député Eric Lefebvre exige des réponses claires

Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, a interpellé le gouvernement libéral à la Chambre des communes pour obtenir des réponses immédiates et détaillées sur les retards de paiement de la Sécurité de la vieillesse qui affectent des milliers de personnes âgées au Canada, dont des résidents de sa circonscription, et sur les coûts excessifs du système informatique Cúram.

Pour Eric Lefebvre, la situation est inacceptable. « Les aînés ne sont pas une ligne comptable. Ils ont travaillé toute leur vie et méritent du respect, de la transparence et des prestations versées à temps. Le gouvernement doit cesser de minimiser la situation et rendre des comptes », a-t-il mentionné.

« Quand on parle de quelques cas [selon les dires du ministre des Transports], ce sont en réalité près de 86 000 personnes aînées qui attendent leur argent. Que dit le gouvernement à ces personnes, à des gens comme Sylvie Bolduc, de mon comté, qui comptent sur la Sécurité de la vieillesse pour vivre dignement ? », a lancé le député de Richmond-Arthabaska à la Chambre.

Lors de la période des questions, M. Lefebvre a dénoncé une mauvaise gestion récurrente, comparant le fiasco de Cúram à celui d’ArriveCAN, qui avait passé de 86 000 $ à 60 M$. Lancé avec une estimation initiale de 1,75 milliard de dollars, le projet du système informatique Cúram affiche aujourd’hui une facture anticipée de 6,6 milliards de dollars, soit une hausse de 277 %, alors que des aînés ne reçoivent toujours pas les montants auxquels ils ont droit.

Selon des informations rapportées récemment par La Presse, des centaines de témoignages d’aînés font état d’erreurs de traitement et de retards dans le versement de leurs prestations, pendant que 4,5 milliards de dollars ont déjà été dépensés sur un projet toujours loin d’être complétés. La vérificatrice générale avait d’ailleurs déjà prévenu, en 2023, d’un retard possible de quatre ans dans la livraison finale du système.

Eric Lefebvre assure qu’il continuera de suivre ce dossier de près, tant à la Chambre des communes qu’en comité, et qu’il poursuivra ses interventions jusqu’à ce que tous les aînés reçoivent pleinement et rapidement les sommes qui leur sont dues.

