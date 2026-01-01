MRC des Sources — « Richmond-Arthabaska-des Sources », voilà l’appellation officielle que le député fédéral Éric Lefebvre souhaiterait voir dans un futur rapproché, afin de désigner de la circonscription dont il sert la cause à la Chambre des communes.

C’est en effet l’annonce qu’il a faite en présence des maires et mairesses de la MRC des Sources, lors d’une rencontre avec ces derniers le mercredi 21 janvier dernier, où la réception fut unanimement des plus positives.

Effectivement, M. Lefebvre souligne avoir soumis une demande à la première étape d’un processus plutôt inhabituel qui pourrait s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de voir un éventuel changement s’opérer.

Pour le député de Richmond-Arthabaska, il s’agit d’un geste rassembleur, d’abord et avant tout dans le but d’assurer une représentation inclusive de l’ensemble du territoire de la circonscription, qui comprend les municipalités de la MRC des Sources, soit Danville, Saint-Adrien, Saint-Camille, Ham-Sud, Saint-Georges-de-Windsor, Val-des-Sources et Wotton.

« La circonscription compte 39 municipalités, dont l’ensemble des sept municipalités de la MRC des Sources. Cependant, le nom de circonscription n’y fait aucunement référence. Il est important pour moi d’amener la correction d’autant plus que la MRC des Sources est en plein développement. Le moment est ainsi bien choisi et je suis persuadé que les citoyennes et citoyens apprécieraient cette désignation se voulant davantage représentative. J’ai la chance de représenter à Ottawa la population de ces trois grands pôles de la circonscription et j’aimerais ainsi faciliter l’identification du territoire par les électrices et les électeurs », mentionna-t-il.

Il faut dire que celui-ci n’en est pas à ses premiers pas avec ce genre de requête corrective. En effet, en 2017, Éric Lefebvre, alors député provincial de la circonscription d’Arthabaska, avait initié un projet similaire. Il voulait que le nom de l’Érable soit ajouté à l’appellation officielle, en tout respect du regard de la présence importante de la MRC de L’Érable dans la circonscription aujourd’hui devenue celle d’Arthabaska-L’Érable depuis juin 2025.

« La MRC des Sources est en plein développement et de recevoir une telle reconnaissance nous rend fiers de notre MRC. J’en profite pour remercier le député de son initiative », souligna M. Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

« Je salue l’accueil des mairesses et des maires face à cette proposition et je rappelle que déjà un bon nombre d’organisations du coin ont adopté le terme “des Sources” au gré des ans. Il importe donc pour moi de rendre le terme du comté clair et précis », conclut le député de Richmond-Arthabaska.