Le redécoupage de la carte électorale plutôt bien accueilli par les maires

Actualités — L’Étincelle — le redécoupage de la carte électorale du Québec est accueilli plutôt favorablement par les maires concernés. La MRC des Sources ne souhaitait absolument pas se retrouver avec la région du Centre-du-Québec. Par ailleurs, Stoke se réjouit de se joindre à la circonscription électorale de Richmond.

La municipalité de Stoke passera de la circonscription de Mégantic à celle de Richmond. La MRC des Sources, incluant Danville et Val-des-Sources, quitte Richmond pour aller vers la circonscription de Mégantic.

La région de Valcourt délaisse sa circonscription pour rejoindre celle de Daniel-Johnson.

À Sherbrooke, l’arrondissement de Brompton passera de la circonscription de Saint-François à celle de Richmond.

Selon Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources, il s’agit du « moins pire » des scénarios présentés. « Au moins, ils ont tenu compte de nos revendications de demeurer en Estrie », de dire le premier magistrat.

Il insiste toutefois sur le fait que les services devront être offerts à proximité de sa population. « Pour le service à la population, il faudra s’assurer d’avoir un bureau satellite à Val-des-Sources, qui est la ville la plus populeuse. Considérant la grosseur du territoire, on ne peut pas demander à la population de se déplacer à Mégantic pour avoir des services de notre député », soutient M. Grimard.

Martine Satre, mairesse de Danville, croit qu’on devrait envisager la possibilité de changer le nom de la circonscription de Mégantic. « La ville la plus importante de Mégantic, c’est maintenant Val-des-Sources. Est-ce que ça va garder le même nom avec le redécoupage ? C’est une question que l’on peut se poser. Il est fort possible que le nom de la circonscription change », de dire la mairesse de Danville.

L’acceptation n’aurait pas été la même si Danville avait rejoint le Centre-du-Québec. « C’est moins pire de ce que l’on craignait dans la mesure où on voulait nous rattacher avec le Centre-du-Québec. À Danville, nous avons une réalité spécifique : nous avons encore une communauté anglophone. C’était donc essentiel de rester avec l’Estrie. Là, au moins, nous restons dans notre région. Nous aurions toutefois préféré rester dans Richmond », mentionne Mme Satre.

À Stoke, le maire Etienne-Alexis Boucher se réjouit du fait que sa municipalité puisse se joindre à la circonscription de Richmond. « Nous sommes dans le Val-Saint-François et la majorité des municipalités de cette MRC se trouve dans la circonscription électorale de Richmond. C’est beaucoup plus naturel. Nous sommes heureux de nous retrouver dans Richmond, où il y a la majorité des municipalités du Val-Saint-François », souligne le maire de Stoke.

Éventuellement, M. Boucher espère que la MRC du Val-Saint-François puisse devenir le territoire d’une seule circonscription électorale. « Il faut y réfléchir. Moi, je pense que oui. J’ai d’ailleurs demandé au conseil de la MRC de se positionner sur cet enjeu. Lorsqu’il est question de représentation politique, ça prend une certaine cohérence et ça facilite toujours le travail. À Stoke, nous sommes contents d’être revenus dans une circonscription plus cohérente », de dire le maire de Stoke.