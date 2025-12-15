Une lettre du premier ministre pour souligner l’engagement de Rolland Camiré
Val-Joli — Les autorités municipales de Val-Joli ont souligné de façon tangible, le 1er décembre lors de la séance du conseil municipal, l’engagement soutenu de l’ex-maire Rolland Camiré.
À cette occasion, le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, était présent. Il lui a remis une lettre signée par le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi qu’un certificat de reconnaissance et une médaille du député.
« Dès votre élection en 2013, vous avez relevé des défis majeurs, comme la contamination de la nappe phréatique, résolue grâce à la mise en place du réseau d’aqueduc St-Zachary et du poste de surpression. Vous avez aussi modernisé les infrastructures routières, les ponceaux, et réalisé des projets structurants, comme la patinoire, les travaux publics, le garage municipal, le parc Floral et l’accessibilité universelle à la salle du conseil », a écrit le premier ministre à l’ex-maire de Val-Joli.
En fait, M. Camiré a consacré 16 ans de sa vie aux affaires municipales, dont 12 ans à la mairie et quatre ans comme conseiller.
« Maire franc et honnête, vous avez toujours donné l’heure juste à la population, tout en restant disponible pour le personnel municipal et pour les citoyens. Votre approche, à la fois rigoureuse et proche des gens, a renforcé la confiance et la cohésion au sein de Val-Joli », a ajouté François Legault dans sa lettre lue par le député Bachand.
De la part de la municipalité, M. Camiré a reçu une carte et une horloge, signifiant de façon symbolique le temps qu’il a passé à gérer les affaires municipales à Val-Joli.
Marie-Céline Corbeil, directrice générale de la municipalité, a travaillé plus de cinq ans avec lui. « Monsieur Camiré était partout. Il suivait ses affaires de très près. Il avait à cœur l’amélioration et le maintien des infrastructures à Val-Joli. Il y a aussi sa grande disponibilité pour les citoyens et pour le personnel de la municipalité. J’ai été témoin de tout ça », de dire Mme Corbeil.
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