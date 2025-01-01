X
Rechercher
Publicité

Le député Eric Lefebvre accueille Natacha Ratté au sein de son équipe

durée 5 décembre 2025 | 00h00

Actualités — L’Étincelle — Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, confirme l’arrivée de Natacha Ratté au sein de son équipe en circonscription, à titre d’attachée politique.

Forte d’un parcours professionnel riche et diversifié, Mme Ratté amènera un professionnalisme reconnu et une approche humaine qui s’harmoniseront parfaitement avec les valeurs et les priorités du député.

« Je suis content d’accueillir Natacha dans notre équipe. Son dynamisme, sa minutie et son expérience seront des atouts précieux s’ajoutant à une équipe déjà très impliquée et dévouée au sein du territoire de Richmond-Arthabaska », a souligné M. Lefebvre. « Son engagement, sa créativité et son sens de l’organisation font d’elle la personne idéale pour assumer ce rôle. »

Depuis 2023, Mme Ratté occupait le poste de coordonnatrice aux événements à la Jeune Chambre de Victoriaville, où elle a agi comme véritable chef d’orchestre dans la création et la réalisation d’activités professionnelles d’envergure. Planification, logistique, gestion des inscriptions, recherche de fournisseurs, évaluation de la satisfaction des participants, elle a veillé à chaque détail afin de transformer les idées en expériences concrètes.

Entrepreneure passionnée, elle a également cofondé Aim Santé Alimentation Saine Inc., une entreprise florissante qu’elle a contribué à bâtir de 2017 à 2023, et c’est sans omettre qu’elle a également été propriétaire de la Chocolaterie Choco-Fantasia de 2008 à 2012.

Dotée d’un sens aigu des priorités, d’un souci constant du détail et d’une attitude positive contagieuse, Mme Ratté se distingue par son professionnalisme et son approche chaleureuse. Son arrivée contribuera à renforcer la qualité du service offert aux citoyennes et citoyens de Richmond-Arthabaska, ainsi qu’à soutenir le développement de projets locaux de même que les diverses tâches de l’équipe en place.

« Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe du député Eric Lefebvre, qui se veut des plus dynamiques et proactives et d’ainsi mettre mon expérience au service des gens de notre région. Je suis réellement motivé à contribuer à faire avancer des dossiers importants et soutenir les concitoyens de même que les municipalités d’ici », conclut Mme Ratté.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sylvie Bureau rejoint l’équipe du député Eric Lefebvre

26 novembre 2025 | 0h00

Sylvie Bureau rejoint l’équipe du député Eric Lefebvre

Windsor — Après une très courte retraite de la vie politique active, Sylvie Bureau, ex-mairesse de Windsor, a confirmé qu’elle a décidé de rejoindre l’équipe du député fédéral de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre. Elle y travaillera une journée par semaine, principalement dans le secteur de Windsor et de Richmond. Elle devrait commencer son ...

LIRE LA SUITE
Un politicien expérimenté à la mairie de Stoke

21 novembre 2025 | 0h00

Un politicien expérimenté à la mairie de Stoke

Stoke — Politicien expérimenté, dans une lutte à quatre, Etienne-Alexis Boucher est devenu maire de Stoke le soir du 2 novembre dernier. Depuis 1987, tous les maires de Stoke avaient été conseillers municipaux avant de faire élire à la mairie. « Je devais donc renverser une tendance historique importante. Je n’ai jamais été conseiller municipal à ...

LIRE LA SUITE
Le député André Bachand remercie James Johnston pour ses 38 ans de carrière municipale

10 novembre 2025 | 0h00

Le député André Bachand remercie James Johnston pour ses 38 ans de carrière municipale

Melboune — Le député André Bachand tient à saluer et remercier James Johnston, maire du Canton de Melbourne, qui a annoncé qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat à l’automne 2025, mettant ainsi fin à une carrière municipale remarquable de 38 années en lui remettant la médaille du député. Entré en politique municipale en 1982, M. Johnston aura ...

LIRE LA SUITE