Le député Eric Lefebvre accueille Natacha Ratté au sein de son équipe

Actualités — L’Étincelle — Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, confirme l’arrivée de Natacha Ratté au sein de son équipe en circonscription, à titre d’attachée politique.

Forte d’un parcours professionnel riche et diversifié, Mme Ratté amènera un professionnalisme reconnu et une approche humaine qui s’harmoniseront parfaitement avec les valeurs et les priorités du député.

« Je suis content d’accueillir Natacha dans notre équipe. Son dynamisme, sa minutie et son expérience seront des atouts précieux s’ajoutant à une équipe déjà très impliquée et dévouée au sein du territoire de Richmond-Arthabaska », a souligné M. Lefebvre. « Son engagement, sa créativité et son sens de l’organisation font d’elle la personne idéale pour assumer ce rôle. »

Depuis 2023, Mme Ratté occupait le poste de coordonnatrice aux événements à la Jeune Chambre de Victoriaville, où elle a agi comme véritable chef d’orchestre dans la création et la réalisation d’activités professionnelles d’envergure. Planification, logistique, gestion des inscriptions, recherche de fournisseurs, évaluation de la satisfaction des participants, elle a veillé à chaque détail afin de transformer les idées en expériences concrètes.

Entrepreneure passionnée, elle a également cofondé Aim Santé Alimentation Saine Inc., une entreprise florissante qu’elle a contribué à bâtir de 2017 à 2023, et c’est sans omettre qu’elle a également été propriétaire de la Chocolaterie Choco-Fantasia de 2008 à 2012.

Dotée d’un sens aigu des priorités, d’un souci constant du détail et d’une attitude positive contagieuse, Mme Ratté se distingue par son professionnalisme et son approche chaleureuse. Son arrivée contribuera à renforcer la qualité du service offert aux citoyennes et citoyens de Richmond-Arthabaska, ainsi qu’à soutenir le développement de projets locaux de même que les diverses tâches de l’équipe en place.

« Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe du député Eric Lefebvre, qui se veut des plus dynamiques et proactives et d’ainsi mettre mon expérience au service des gens de notre région. Je suis réellement motivé à contribuer à faire avancer des dossiers importants et soutenir les concitoyens de même que les municipalités d’ici », conclut Mme Ratté.