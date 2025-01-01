Le député André Bachand remercie James Johnston pour ses 38 ans de carrière municipale

Melboune — Le député André Bachand tient à saluer et remercier James Johnston, maire du Canton de Melbourne, qui a annoncé qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat à l’automne 2025, mettant ainsi fin à une carrière municipale remarquable de 38 années en lui remettant la médaille du député.

Entré en politique municipale en 1982, M. Johnston aura tour à tour occupé les fonctions de conseiller et de maire, dont les 16 dernières années comme premier magistrat de Melbourne. Son engagement constant a marqué de façon durable la vie communautaire et le développement de la municipalité.

« James Johnston est un modèle d’engagement et de dévouement. Pendant près de quatre décennies, il a incarné ce qu’il y a de plus précieux dans le service public : l’écoute, la persévérance et le profond respect de sa communauté. Au nom des citoyennes et citoyens, je lui exprime ma gratitude et mes plus sincères félicitations pour l’ensemble de son parcours », soutient André Bachand.

Au fil des décennies, M. Johnston a guidé sa communauté à travers des moments charnières : de la crise du verglas de 1998 à la pandémie de 2020, en passant par la modernisation des infrastructures locales et la conclusion d’ententes intermunicipales en loisirs, en sécurité incendie, en approvisionnement en eau et pour l’accès à la bibliothèque.

On lui doit notamment l’implantation du réseau de fibres optiques de Cooptel en 2019, un projet majeur pour l’avenir numérique de Melbourne, ainsi que des investissements importants dans l’entretien et l’amélioration des 120 km de chemins municipaux.

Selon le député, homme de terrain et de vision, il a su conjuguer tradition et modernité, toujours dans l’intérêt des citoyens. Issu d’une famille enracinée depuis quatre générations dans le canton, il demeure actif au sein de l’exploitation laitière familiale, aux côtés de son fils, et s’engage également dans divers comités communautaires, comme le Melbourne United Church Cemetery Committee et la St. Francis Valley Ploughmen’s Association.