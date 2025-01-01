Un politicien expérimenté à la mairie de Stoke

Stoke — Politicien expérimenté, dans une lutte à quatre, Etienne-Alexis Boucher est devenu maire de Stoke le soir du 2 novembre dernier.

Depuis 1987, tous les maires de Stoke avaient été conseillers municipaux avant de faire élire à la mairie. « Je devais donc renverser une tendance historique importante. Je n’ai jamais été conseiller municipal à Stoke. Nous n’étions pas dans les habitudes de la maison », souligne M. Boucher.

En fait, M. Boucher possède une longue feuille de route politique. Il a été conseiller municipal aux loisirs et aux sports à Saint-Denis-de-Brompton de 2003 à 2006 et attaché politique du député de Johnson à l’Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2007. Il a assumé les fonctions de Commissaire scolaire à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe en 2007 et en 2008. Vice-président aux affaires politiques et au programme du conseil exécutif du Parti québécois en Estrie de septembre 2007 à février 2008, il a été élu député de ce parti dans Johnson en 2008. Il a été défait dans Richmond en 2012 et en 2014.

Cofondateur et directeur général de la Société nationale de l’Estrie depuis 2015, il a été élu président du Mouvement national des Québécois en novembre 2017.

« Grâce à un travail de terrain qui a duré plus d’un an, en compagnie d’une magnifique équipe, j’ai réussi à convaincre les citoyens de Stoke que j’avais ce qu’il fallait pour assumer les importantes responsabilités de maire », soutient M. Boucher.

Après son élection à la mairie, il n’a pas vraiment eu le temps de se reposer. Dès le lendemain, à 19 h, le comité responsable du dossier de l’achat du camp St-Pat’s invitait le nouveau maire à une rencontre.

« Je me suis mis au travail… Je suis entré en contact avec mes collègues de la MRC du Val-Saint-François. Nous avons également eu un premier atelier de travail qui devait préparer la première séance du conseil municipal. Nous n’avons pas chômé depuis les élections du 2 novembre », raconte le nouveau maire de Stoke.

« Je fais de la politique depuis 20 ans, je m’attendais à ce rythme infernal. Je l’assume avec beaucoup de bonheur et j’espère avec professionnalisme », ajoute le premier magistrat élu avec plus de 55 % du suffrage.

Il souhaite maintenant mettre le citoyen au cœur des décisions municipales en favorisant un dialogue permanent entre les élus et les citoyens.

« Pour avoir une démocratie vivante et dynamique, il faut entretenir un dialogue constant entre les élus et les citoyens. C’est ce que je compte faire » de dire M. Boucher, en rappelant que, dès la première séance du conseil, les citoyens ont été invités à venir rencontrer les élus de façon informels avant le début de la séance.

Bien sûr, l’adoption du prochain budget municipal est un incontournable…