Sylvie Bureau rejoint l’équipe du député Eric Lefebvre

Windsor — Après une très courte retraite de la vie politique active, Sylvie Bureau, ex-mairesse de Windsor, a confirmé qu’elle a décidé de rejoindre l’équipe du député fédéral de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre.

Elle y travaillera une journée par semaine, principalement dans le secteur de Windsor et de Richmond. Elle devrait commencer son nouveau travail le 1er décembre prochain.

« Sylvie est une femme d’expérience, respectée et profondément engagée dans sa communauté. Son arrivée représente un ajout significatif pour notre équipe et pour l’ensemble des citoyens. Sa longue implication au niveau municipal et régional fait d’elle une ressource précieuse pour mieux accompagner les gens dans leurs démarches et bien comprendre les enjeux locaux », insiste le député fédéral de Richmond-Arthabaska.

Avant même qu’elle ne décide de se retirer de son poste de mairesse de Windsor, M. Lefebvre l’avait approchée pour lui offrir un poste. « Il m’a alors parlé de faire de la représentation avec les citoyens. Et depuis mon départ, je me suis aperçu que je n’étais pas une fille de maison. Je commençais à trouver les journées pas mal longues », a soutenu Mme Bureau dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Mme Bureau a d’abord siégé comme conseillère municipale à Windsor de 2000 à 2009 avant d’en devenir la mairesse de 2009 à 2025. Sous sa gouverne, la Ville de Windsor a connu un essor marqué, notamment grâce à des projets comme le développement du parc d’affaires de l’autoroute 55, l’augmentation significative du développement résidentiel et d’importants investissements à l’usine de filtration d’eau potable.

Au fil de sa carrière, Mme Bureau a occupé un rôle central au sein de plusieurs organisations régionales et provinciales. Elle a fait partie du conseil d’administration de l’UMQ de 2020 à 2025 et a siégé au comité directeur du Caucus des municipalités de centralité de 2009 à 2025. Elle a également été membre du conseil de la MRC du Val-Saint-François de 2009 à 2025 et préfète suppléante de 2013 à 2019. Elle a été administratrice au Comité de développement économique de Windsor de 2015 à 2025 et représentante à la Table des MRC de l’Estrie de 2017 à 2025.

« Ça va me permettre de rester en contact avec les citoyens, mais avec beaucoup moins de stress que lorsque j’étais mairesse de Windsor. Je n’aurais pas accepté un poste de trois ou quatre jours par semaine. Là, ça va me permettre de prendre rendez-vous avec les citoyens qui ont besoin d’aide. Je vais m’occuper de plusieurs dossiers, comme les passeports. Je connais beaucoup de monde. Ça va me permettre de rester en contact avec les gens. C’est encore du service aux citoyens. Ça va être une belle expérience », souligne l’ex-mairesse de Windsor.

« Après 25 ans de vie politique municipale, c’est un privilège de continuer à servir les gens de l’ensemble de notre région. Je suis heureuse de me joindre à l’équipe de Eric, un député qui place les citoyens au cœur de ses priorités », termine Mme Bureau.