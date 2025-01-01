Hugues Grimard reconduit au poste de préfet de la MRC des Sources

Val-des-Sources — La plus récente séance du conseil de la MRC des Sources qui avait lieu le mercredi 26 novembre dernier aura permis d’élire le préfet et le préfet suppléant de la municipalité régionale de comté des Sources.

C’est donc à l’unanimité que le conseil des maires a reconduit au poste de préfet pour les deux prochaines années Hugues Grimard, en plus d’élire le maire de Wotton, Jocelyn Dion, au poste de préfet suppléant, rôle occupé au cours des dernières années par l’ex-maire de Saint-Adrien et maintenant retraité, Pierre Therrien.

Au fil de ses mandats, Hugues Grimard aura su […] « contribué aux efforts de diversification économique de la région des Sources tout en maintenant le cap sur la vision de développement durable portée par les élus de la MRC. Son rôle de président de la Table des MRC de l’Estrie pendant huit ans lui a aussi permis de mettre en lumière les enjeux de son territoire et de s’assurer de bien représenter la volonté des maires et mairesses de la MRC des Sources à l’échelle estrienne. Son mandat en tant que membre du comité administratif de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) lui permet également de continuer à représenter les enjeux de sa région. », mentionne la MRC des Sources.

Lors d’une entrevue pour le journal Actualités-l’Étincelle, M. Grimard a exprimé sa gratitude envers ses collègues pour la confiance qu’ils lui ont témoignée. Il a également réitéré son engagement, son ouverture et sa disponibilité auprès de l’équipe actuelle, dans le but de continuer le travail amorcé et de perpétuer la mission de la MRC, qui est de servir chaque municipalité composant Les Sources.

Comme mentionné un peu plus haut, la MRC compte désormais sur une nouvelle personne au poste de préfet suppléant et c’est à Jocelyn Dion que reviendra le privilège d’assumer cette fonction au cours du présent mandat.

« J’accueille fièrement le défi de cette responsabilité, mais avec humilité et une très grande reconnaissance envers mes collègues qui m’accorde leur confiance, afin de poursuivre le travail si bien accompli antérieurement par Pierre Therrien, que je tiens d’ailleurs à saluer. », de confier pour part le maire de Wotton. Ce dernier entend également demeurer disponible pour soutenir le conseil et ses nouveaux membres. « Je me permets de faire un parallèle avec le domaine sportif, car pour moi c’est un important travail d’équipe où chacune et chacun apporte sa vision des choses et au final, on parvient à tous se rassembler vers une vision commune pour le bien de notre région. », a-t-il conclu.

Dans sa note de presse, la direction de la MRC des Sources a pris soin de remercier à son tour Pierre Therrien pour son dévouement à l’organisation et ses 40 années d’implications dans le domaine de la politique municipale.