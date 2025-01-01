Pierre Tétrault réélu comme préfet de la MRC du Val-Saint-François

Richmond — Lors de la séance du conseil de la MRC du Val-Saint-François, les maires et mairesses des 18 municipalités du Val-Saint-François ont élu à la majorité Pierre Tétrault, maire de Valcourt, à titre de préfet de la MRC pour un mandat de deux ans.

Les élus ont eu à choisir entre M. Tétreaul et Étienne-Alexis Boucher, maire de Stoke.

C’est Lynda Tétreault, mairesse de la municipalité d’Ulverton, qui assurera la préfecture suppléante.

Les membres qui formeront le comité administratif ont aussi été élus, ainsi que la composition des divers comités de la MRC.

M. Tétrault en sera à son deuxième mandat à titre de préfet pour le Val-Saint-François. Un mandat qu’il entend bien poursuivre avec autant de rigueur et détermination.

« Au cours de mon premier mandant à titre de préfet, j’ai beaucoup appris. Je demeure convaincu que le Val-Saint-François est un territoire qui mérite que nous unissions nos efforts pour le faire rayonner et progresser. Le travail à faire est encore important, plusieurs dossiers d’envergure sont en marche, et je tiens à ce que nos municipalités les portent ensemble. », affirme Pierre Tétrault, maire de la Ville de Valcourt et préfet de la MRC du Val-Saint-François.

« Je suis très heureuse du mandat qui m’est confié. Au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion de m’impliquer au sein de plusieurs comités, dont le comité administratif de la MRC. Ma rigueur et mon esprit d’analyse sont des atouts que je souhaite mettre au service des dossiers de la MRC. Je valorise le travail collaboratif et je serai en mesure d’offrir un soutien concret à la préfecture tout en travaillant avec mes pairs au développement durable de notre territoire. », raconte Lynda Tétreault, mairesse d’Ulverton et préfète suppléante de la MRC du Val-Saint-François.

Le nouveau comité administratif de la MRC compte sept membres, soit le préfet, la préfète suppléante ainsi que cinq autres membres élus. Sa composition vise à assurer une représentation équilibrée du territoire : trois membres proviennent de municipalités comptant moins de 2000 habitants, tandis que quatre représentent des municipalités de plus de 2000 habitants. Ce fonctionnement permet de mieux refléter la diversité et les réalités des municipalités membres, dans un esprit de collaboration et d’équité.

Alex Bouthillette, maire de la municipalité de Bonsecours, Gaétan Graveline, maire de la Ville de Windsor, Kevin Stoddard, maire de la Ville de Richmond, Amélie Tremblay, mairesse de la municipalité de Kingsbury, et Daniel Veilleux, maire de la municipalité de Saint-Denis-de-Bromtpon, siégeront au comité administratif de la MRC du Val-Saint-François

Le calendrier des séances du Conseil de la MRC pour l’année 2026 est disponible dans la section Avis public sur le site internet de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca.