Le PQ n’endosse pas les propos de son président dans Richmond

Danville – Alain Caron, président du Parti québécois de la circonscription électorale de Richmond, a pris part d’une façon très active et partisane à la campagne électorale municipale de Danville. Les instances nationales du PQ approuvent-elles ce genre d’engagement en politique municipale ?

Entre autres, le jour du vote par anticipation, M. Caron a publié sur la page Facebook Danville en action le résultat de son « enquête » sur la fermeture temporaire de la Maison des jeunes de Danville. Dans ce message, il qualifie de « mensonger » un communiqué émis par la Ville.

Se servant de certains documents obtenus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, M. Caron affirme que les interventions de la Ville de Danville ont pu nuire à la Maison des jeunes pour l’obtention de sa subvention annuelle de 200 000 $.

Le journal a obtenu les mêmes documents par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Dans ces quelques pages de correspondance, rien ne démontre que la Ville soit intervenue négativement dans le dossier. Cependant, les documents en question ont été caviardés par les autorités municipales pour protéger les renseignements personnels

Parti québécois

Alain Caron se défend bien d’engager le Parti québécois dans ce débat municipal : « Le Parti québécois n’a rien à voir là-dedans. » C’est une intervention citoyenne point final. Quand je fais une intervention au nom du Parti québécois, je le dis. Là ce n’est pas le cas », souligne-t-il dans une discussion sur Facebook à la suite d’une question adressée par le journal.

Les instances nationales du Parti québécois n’avaient pas eu vent de l’engagement partisan de son président dans la campagne électorale municipale

« C’est certain qu’il ne fait pas ça dans le cadre de ses fonctions de président du Parti québécois. Ce n’est pas du tout dans le cadre de ses fonctions. C’est la première fois que j’entends parler de son implication au municipal. Avant les élections municipales, les organisations locales du Parti québécois ont été averties qu’elles ne devaient pas être impliquées dans les élections municipales et qu’on devait conserver une certaine neutralité. Ce n’est pas aux instances du Parti québécois d’aller s’impliquer dans un autre palier de gouvernement », de dire François Leroux, responsable des communications internes au Parti québécois.