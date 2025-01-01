Des élus par acclamation et des élections à venir

Windsor - Sans opposition, Gaétan Graveline a été élu maire de Windsor.

Toujours à Windsor, dans le district 4, Daniel Pelletier conserve son poste. Par ailleurs, André Nadeau (district 2) et Mélanie Mainville (district 3) sont élus par acclamation. Dans le district 1, Annie Lussier et Martin Vallières seront en élection, tout comme Roxanne Murray et Marie-Claude Tardif dans le district 5. Dans le district 6, l’actuelle conseillère Solange Richard fera face à Sylvain Tessier.

Richmond

Il n’y aura pas d’élection à la mairie de Richmond, Kevin Stoddard a lui aussi été élu par acclamation.

Marie-Eve Chapdelaine (district 3), la conseillère Katherine Dubois (district 4), Benoit Saint-Pierre (district 5) ont été élus sans opposition. Par contre, dans le district 1, Claude Fournier sera opposé à Paul Massé. Dans le district 2, Mark Murphy et Lyne Nadeau se disputeront le poste. Finalement, dans le district 6, Ralph D Farley fera face à Sébastien Péloquin et au conseiller Clifford Lancaster.

Saint-Denis-de-Brompton

À Saint-Denis-de-Brompton, le maire sortant Daniel Veilleux aura de l’opposition : André Filteau a déposé sa candidature

Guy Corriveau (district 1), la conseillère Guylaine Rajotte (district 3) et Olivier Bonneau (district 5) sont élus par acclamation. Dans le district 2, le conseiller Charles Plourde fera la lutte à Anne-Louise Rouleau, tout comme Mario Duplin et Isabelle Tardif dans le district 4. Dans le district 6, Michel Corriveau sera opposé à Mathieu Emond.

Stoke

Une lutte à quatre se dessine à Stoke où Alain Bergeron, Étienne-Alexis Boucher, Daniel Dodier et Réjean Cazes tenteront de se faire élire à la mairie.

Mélissa Théberge (poste 1), Denis Pagé (poste 2) et Yannick Bédard (poste 6) conservent leur poste sans opposition. Par ailleurs, Michael Scott (poste 3), Jean-Marc Boyer (poste 4) et Rémi Marquis (poste 5) sont élus par acclamation.

Cleveland

À Cleveland, le maire actuel Herman Herbers conserve son poste sans opposition.

Daniel Braün (district 1), Fernand Leclerc (district 2) et Charles Brochu (district 6) sont réélus par acclamation. Luc Cloutier (district 4) fait son entrée à l’hôtel de ville. Dans le district 3, Matthew Dubois fera face à Michel Dufort alors que, dans le district 5, Denis Auclair est opposé à la conseillère sortante Sylvie Giroux

Kingsbury

À Kingsbury, Michel Lannéval fera la lutte à la mairesse sortante Amélie Tremblay.

À tous les autres postes, des élections ne seront pas nécessaires : Myriam Baum (poste 1), la conseillère Claire Morazain (poste 2), la conseillère Marisol Charbonneau (poste 3), Patrice Bellavance (poste 4), le conseiller Marc Saumier (poste 5) et la conseillère Suzanne Bédard (poste 6), ont tous été élus ou réélus par acclamation.

Melbourne

À Melbourne, Douglas Morrison assumera maintenant les fonctions de maire.

Au poste 1, trois candidats se font la lutte : Sylvain Cadorette, Patricia Dionne et David Paterson. Les autres ont tous été élus ou réélus par acclamation : Geneviève Labonté (poste 2), le conseiller Jeffrey Garrett (poste 3), la conseillère Audrey Morneau (poste 4), Nicolas Moore (poste 5) et le conseiller Daniel Enright (poste 6).

Saint-Claude

Jean Labrecque a été élu sans opposition à la mairie de Saint-Claude, tout comme les conseillers Marco Scrosati (district 2), Yves Gagnon (district 3), Nicole Caron (district 4) et Yvon Therrien (district 5).

Il y aura donc des élections dans le district 1 où la conseillère Lucie Coderre fera face à Yves Saint-Hilaire. Dans le district 6, les électeurs devront faire un choix entre Marcel Laberge et Cindy Michaud.

Saint-François-Xavier-de-Brompton

À Saint-François-Xavier-de-Brompton, tous les candidats ont été élus ou réélus sans opposition. Ainsi, Alexandre Roy (à la mairie), le conseiller Karl Frappier (district 1), le conseiller Claude Paulin (district 2), la conseillère Cheryl Labrie (district 3), Jordan Madore (district 4), le conseiller Michel Frappier (district 5) et Renald Lapierre (district 6) formeront le prochain conseil municipal.

Ulverton

À Ulverton, Lynda Tétreault a été réélue sans opposition à la mairie.

C’est le cas aussi de la conseillère Joëlle Hénault (poste 1), de la conseillère Suzanne Serhan (poste 3), du conseiller Karl Lindsay (poste 4), du conseiller Claude Lefebvre (poste 5 et de Réjean Cloutier (poste 6). Des élections auront donc lieu au poste 2 où Jennifer Bailey sera opposée à Chantal Lapointe.

Val-Joli

À Val-Joli, Patrick Bernier fera son entrée sans opposition à la mairie.

Guy Saint-Laurent (poste 2), Raymond Côté (poste 4), le conseiller Jonathan Morin (poste 5) et la conseillère Johanne Maurice (poste 6) siégeront au conseil municipal. Au poste 1, le conseiller Sylvain Côté fera la lutte à Johane Pilotte alors qu’au poste 3, Karine Chamberland sera opposée à Mathieu Gaudreault.