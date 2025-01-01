MRC des Sources : plusieurs élus par acclamation

MRC des Sources — Sans opposition, le maire sortant Hugues Grimard a été réélu à Val-des-Sources.

Toujours à Val-des-Sources, Isabelle Forcier (poste 1), René Lachance (poste 3), Caroline Payer (poste 4), Pierre Benoit (poste 6) ont tous été réélus par acclamation. Au poste 2, Danielle Désautels fera la lutte à Faustin Mugisha. Finalement, au poste 5, Sébastien Beauregard sera opposé à Mario Savoie.

Danville

Les conseillers Richard Lefebvre (poste 3) et Gaétan Nadeau (poste 6) ont été réélus sans opposition. Par contre, à la mairie, Martine Satre devra défendre son poste et sera opposée à Jean Couture. Au poste 1, Gilles Fréchette et Émile Lachance se feront la lutte, tout comme Hugo Beaulieu et Pierre Grimard au poste 2. Au poste 4, Luc Arsenault et Pier-Luc Pinard tenteront de se faire élire alors que Mélissa Lacroix et Camille Tremblay seront opposées pour le poste 5.

Ham-Sud

Le maire sortant Serge Bernier a été réélu sans opposition. C’est la même chose pour les conseillers Marilène Poirier (poste 2), Simon Larrivée (poste 3) et Antonin Boulet (poste 5). Maurice Bergeron (poste 1) et Jacques Létourneau (poste 6) ont été élus une première fois par acclamation. Il y aura dons des élections au poste 4 où le conseiller sortant Luc Saint-Laurent sera en lutte contre Normand Vigneault.

Saint-Adrien

Emilie Windsor a été élue sans opposition à la mairie. Richard Viau (poste 2), Pauline Dumoulin (poste 4), Marie-Pier Therrien (poste 5) et Francis Picard (poste 6) ont été réélus par acclamation. Luc Giguère (poste 1) a été élu sans opposition pour une première fois. Il y aura donc des élections au poste 3 où Anne-Lise Bué et Stéphane Richer tenteront de se faire élire.

Saint-Camille

Trois citoyens se feront la lutte pour la mairie : Martine Lanctôt (occupait un autre poste), Enzo Marceau (occupait un autre poste) et François Pinard tenteront de se faire élire. Alain Côté (poste 1), Sylvain Crête (poste 2), Sarah Levasseur (poste 3), Sabrina Lareau (poste 5) et Maryline Royer (poste 6) ont été élus sans opposition. Le conseiller Adrien Beaudoin (poste 4) a été réélu par acclamation.

Saint-Georges-de-Windsor

Il y aura des élections à la mairie. Ainsi, Antoine Letendre (occupait un autre poste), Richard Pellerin et René Perreault (occupait déjà ce poste) tenteront de se faire élire. Patrice Pinard (poste 1) et Marc Ladouceur (poste 6) ont été réélus par acclamation. Simon Roy (poste 2), Sophie Roberge (poste 4) et Maryse Pednault (poste 5) ont été élus pour une première fois sans opposition. Au poste 3, Julie Fontaine (occupait déjà ce poste) et Julie Mercier seront donc en élections le 2 novembre prochain.

Wotton

Jocelyn Dion a été réélu sans opposition au poste de maire. Les conseillères sortantes Geneviève Rodrigue (poste 4) et Véronique Parenteau ont également été réélues sans opposition. Au poste 1, Jasmin Bilodeau (occupait déjà ce poste) et Genevieve Girard tenteront de gagner, tout comme Mona Bissonnette et Denis Pinard au poste 2. Au poste 3, Ghislain Drouin (occupait déjà ce poste) et Simon Ouellette tenteront de se faire élire ou réélire le 2 novembre alors que Richard Dubé (occupait déjà ce poste) et Dominique Tremblay font campagne pour le poste 6.