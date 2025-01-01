Faustin Mugisha vise le siège 2 à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Travailleur social au CHSLD de Val-des-Sources, Faustin Mugisha sera candidat à l’élection du 2 novembre prochain pour ainsi tenter de convaincre l’électorat et joindre le conseil municipal à titre de conseiller au siège #2.

Âgé de 27 ans, M. Mugisha est originaire de Granby et est résident de Val-des-Sources depuis 2024.

Il s’est décrit comme étant un père de famille engagé qui s’implique activement dans la vie de son milieu. Il se définit également comme étant un homme d’équipe souhaitant représenter les citoyens « avec intégrité et proximité, en favorisant des initiatives qui soutiennent la jeunesse, encouragent la participation citoyenne et renforcent le tissu communautaire. Mon objectif est de contribuer à faire de Val-des-Sources un milieu de vie où il fait bon vivre, pour tous et toutes. La place des jeunes, l’inclusion et la qualité de vie seront au cœur de mes priorités. confit le candidat.

Je crois que la politique municipale est une façon concrète de servir et représenter mes concitoyens. Au fil des années, j’ai eu l’occasion de parcourir l’Estrie comme conférencier dans les milieux scolaires, afin de sensibiliser les jeunes aux réalités vécues par les réfugiés. J’ai également participé à divers projets d’envergure nationale visant à encourager la participation des jeunes dans la vie communautaire au Québec. En 2019, j’ai eu l’honneur de recevoir le prix de l’implication sociale de la Ville de Granby, une reconnaissance qui m’a profondément marqué. J’ai été candidat aux élections municipales de 2021 à Granby, continue le M. Mugisha.

La politique municipale m’anime depuis de nombreuses années, car j’ai toujours eu le désir de faire une différence dans la vie des gens. Je crois profondément en une politique de proximité, fondée sur l’écoute, la disponibilité et la présence sur le terrain. Être près des citoyens, comprendre leurs besoins et travailler avec eux est ce qui me motive avant tout. […] Guidé par la volonté d’être à l’écoute, d’agir concrètement et de bâtir des solutions ensemble, je veux mettre mon énergie et mon expérience au service des citoyens. Ce serait un véritable honneur et un privilège de représenter mes concitoyens au conseil de ville de Val-des-Sources au poste numéro 2. », de confier le candidat.