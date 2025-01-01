Le Parti québécois croit à la victoire dans Richmond

Actualités — L’Étincelle — Considérant les derniers sondages et l’engouement créé autour de cette formation politique, le Parti québécois croit de plus en plus à une possible victoire dans la circonscription électorale de Richmond lors des prochaines élections provinciales qui doivent se tenir le 5 octobre 2026.

« Et nous croyons à une percée régionale. Si nous regardons les sondages, nous pensons que c’est faisable. Mais il reste un an ; c’est une éternité en politique. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a plein de choses qui peuvent se passer d’ici là. C’est clair : nous travaillons pour gagner », affirme Alain Caron, président du PQ de la circonscription électorale de Richmond.

Candidat

Bien sûr, le PQ de Richmond se cherche actuellement un candidat pour les prochaines élections. « Nous recevons les candidatures. Lorsqu’elles sont jugées recevables, le candidat potentiel doit répondre à un questionnaire qui est remis aux instances nationales. Nous avons déjà de bonnes candidatures qui nous ont été soumises. Et nous sommes prêts à en recevoir d’autres », raconte le président du PQ de la circonscription électorale de Richmond.

En fait, il est peu probable que les instances nationales du Parti québécois imposent un candidat dans la circonscription électorale de Richmond. « Le candidat viendra vraiment d’ici. C’est du moins ce que l’on souhaite » de dire M. Caron.

Le PQ de Richmond continuera d’accueillir les candidatures au cours de l’automne. « Nous pensons qu’une investiture pourrait se tenir au début de 2026. La date limite, c’est avril. Mais si c’est avant, c’est tant mieux », soutient M. Caron.

Congrès

En préparation au congrès national qui se tiendra en janvier 2026, chaque assemblée locale devait réviser le projet national en apportant certaines modifications. Puis, les assemblées des cinq circonscriptions électorales de l’Estrie se sont réunies le dimanche 14 septembre à la Maison des jeunes de Rock Forest pour débattre de ces changements.

Les associations de circonscriptions de Mégantic, Orford, Richmond, Saint-François et Sherbrooke y ont participé activement, avec de fortes délégations.

Sur un total de 41 propositions, les membres du congrès régional (les membres des exécutifs locaux) devaient en choisir dix en vue du congrès national de janvier. Ainsi, plusieurs thèmes ont été abordés, dont la petite enfance, l’agriculture, l’égalité entre les femmes et les hommes et l’éducation.

Souveraineté

Selon lui, malgré les sondages, l’option de la souveraineté pourrait sortir gagnante d’un troisième référendum. « En 1995, au départ, la souveraineté était à environ 30 % dans les intentions de vote. » Nous avons terminé à 49 %. Aujourd’hui, la souveraineté se situe à 35 %. Nous sommes donc à 5 % de plus que la dernière fois. Et il nous reste à faire paraitre en 2026 le Livre bleu qui nous donnera les détails sur un Québec souverain. C’est donc difficile pour les gens actuellement de voter pour un projet dont ils n’ont pas encore tous les détails », termine M. Caron.

