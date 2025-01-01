Windsor : Solange Richard vise un quatrième mandat

Windsor — Lors des prochaines élections municipales du 2 novembre prochain, la conseillère Solange Richard tentera de se faire élire pour ainsi entreprendre un quatrième mandat au conseil municipal de Windsor. Elle sera candidate dans le district no 6.

« Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer ma candidature pour un quatrième mandat en tant que conseillère municipale. Ces dernières années ont été marquées par de nombreux défis, mais aussi par de belles réalisations pour notre communauté. Grâce à votre confiance et à notre travail collectif, nous avons pu renforcer nos infrastructures, améliorer nos services et dynamiser notre ville », de dire Mme Richard.

« J’aime la politique et les gens, ajoute-t-elle. Durant toutes ces années, j’ai fait du mieux que je pouvais. J’ai travaillé en équipe. C’est ensemble que nous pouvons réaliser des projets. À l’hôtel de ville, ce n’est pas juste une personne qui réalise des choses. Il faut travailler en équipe. »

Le dossier de la bibliothèque lui tient particulièrement à cœur. « Dans ce dossier, il faudra l’aide des autres gouvernements. C’est essentiel », soutient Mme Richard.

Entre autres, dans l’actuel conseil municipal, elle siège au comité des finances, au comité de la bibliothèque. Elle œuvre aussi au sein de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor. Elle fait aussi parti du comité accueil.

« Cependant, il reste encore beaucoup à accomplir. Mon engagement envers vous demeure intact et ma détermination à poursuivre le développement de notre municipalité est plus forte que jamais. Je souhaite continuer à représenter vos intérêts avec transparence, écoute et efficacité », de dire la candidate dans le district no 6.

Dans les semaines à venir, elle ira à la rencontre des citoyens. « J’aurai le plaisir d’échanger avec vous sur mes propositions et sur vos idées pour l’avenir de notre ville. Ensemble, nous pourrons bâtir une communauté encore plus dynamique et solidaire », termine Mme Richard.