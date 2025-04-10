Circonscription Bécancour-Nicolet-Saurel-Alnôbak
L’ancien maire de Danville est candidat conservateur
Danville — Bien que le journal suive de près l’évolution de la campagne électorale fédérale 2025 dans Richmond-Arthabaska, il s’avère tout aussi important de jeter un regard aiguisé sur ce qui se passe au cœur des circonscriptions voisines de même qu’à la grandeur du pays.
De ce fait, nous avons été à même de constater au cours des dernières semaines que l’ancien maire de Danville, M. Michel Plourde briguera les suffrages pour le Parti conservateur de Pierre Poilievre dans Bécancour-Nicolet-Saurel-Alnôbak.
Homme politique engagé dans son milieu […] « Michel Plourde est un militant conservateur actif depuis 27 ans. Il est, avec sa conjointe des 28 dernières années, l’heureux parent de 3 jeunes adultes. Il a grandi à Bécancour (Gentilly) et a œuvré dans son domaine professionnel pendant un certain nombre d’années. » Fait-on notamment état dans le descriptif de sa page de campagne.
Ce dernier tentera ainsi de ravir la circonscription pour le PCC et ainsi déloger le député des 41 dernières années et actuel doyen des élus à la Chambre des communes du Canada, le bloquiste Louis Plamondon. Les autres candidats actuellement confirmés pour Bécancour-Nicolet-Saurel-Alnôbak sont : Pierre Tousignant du Parti libéral du Canada et Yanick Lapierre du Parti vert.
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