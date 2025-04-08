Le candidat Eric Lefebvre s’engage à ouvrir un bureau de circonscription à Windsor
Windsor — Lors de sa visite à Windsor pour rencontrer la mairesse Sylvie Bureau et le directeur général Bruno Vachon, le candidat du Parti conservateur du Canada dans Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, a saisi l’occasion pour s’engager à ouvrir un bureau de circonscription à Windsor s’il est élu le 28 avril prochain.
« J’ai toujours été reconnu comme un député de terrain, près des gens, et je trouve tout à fait normal que la population de Windsor et des environs ait un accès privilégié à leurs élus. Je m’engage également à ce que chaque semaine un employé soit présent pour être à l’écoute et au service des citoyennes et citoyens de la grande région de Windsor et du Val-Saint-François », évoque le candidat Eric Lefebvre, qui a grandement apprécié ses échanges avec la mairesse et le directeur général.
Il affirme avoir déjà en tête une personne très appréciée et engagée de cette municipalité, située en banlieue de Sherbrooke, qui pourrait bien représenter la population. Sa nomination pourrait se concrétiser peu après le jour du scrutin, dans l’éventualité d’un dénouement en faveur de monsieur Lefebvre.
« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour Windsor et sa région. J’ai eu quelques rencontres de travail avec Eric et je peux confirmer que c’est un homme à l’écoute qui effectue ses devoirs. Il était déjà au courant des dossiers en cours de la municipalité. La mairesse, Sylvie Bureau, souligne que cet individu possède de l’expérience, autant au niveau municipal que provincial.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Jimmy Gagnon remporte son pari dans Mégantic
Actualités-L’Étincelle — Bien malin qui pouvait prédire le résultat du scrutin dans la circonscription de Mégantic au début de la soirée électorale de ce lundi 5 octobre. Après avoir vu une certaine parité au départ dans les pourcentages de votation entre les partis de la Coalition avenir Québec, le PQ et les conservateurs, une ...LIRE LA SUITE
Bernard Sévigny du PQ élu dans Richmond
Actualités – L’Étincelle – C’est finalement Bernard Sévigny du Parti québécois qui a remporté la victoire dans la circonscription électorale de Richmond. Le candidat péquiste a obtenu la faveur de 12 701 électeurs ( 29,2 %), devançant le conservateur Dominic Bouffard (22,9 %) et le libéral Hugo Fontaine (22,8 %). Le caquiste ...LIRE LA SUITE
Christophe Duret se présente comme candidat indépendant dans Richmond
Brompton — le candidat indépendant Christophe Duret se présente officiellement dans la circonscription électorale de Richmond pour les élections du 5 octobre. Son objectif est de susciter des débats autour de mécanismes favorisant un plus grand engagement des citoyens dans les processus de prise de décision en politique en utilisant de ...LIRE LA SUITE