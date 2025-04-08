L’autobus du Bloc québécois de passage à Danville
Danville - L’autobus de campagne du Bloc québécois s’est arrêté l’espace de quelques heures du côté de la RPA le Louis d’Or de Danville au matin du dimanche 30 mars dernier.
Le candidat bloquiste dans Richmond-Arthabaska, Daniel Lebel accompagnait son chef, M. Yves François Blanchet dans cette rencontre citoyenne où les candidats Andréanne Larouche (Shefford), Jeff Boudreault (Brome-Missisquoi), Nathalie Bresse (Compton-Stanstead) et Pierre-Étienne Rouillard (Sherbrooke) étaient aussi présents.
Lors de ce passage, M. Blanchet a tenu un point de presse durant lequel il fut question du pouvoir d’achat des aînés et de la qualité de vie de ces derniers. Le chef a également été interpellé par les propos de M. Gaétan Nadeau, copropriétaire de la résidence pour aînés danvilloise, qui mettait en lumière les difficultés auxquelles peuvent faire face les entrepreneurs désirant se porter acquéreurs d’une RPA, ainsi que le manque de soutien disponible via les services de la SCHL.
Une réalité qui a suffisamment touché le chef pour que celui-ci affirme l’inclure dans le programme du parti pour la suite de la campagne électorale fédérale 2025.
Pour sa part, le candidat Daniel Lebel dresse un bilan positif de sa première semaine de campagne, au cours de laquelle il a parcouru les quatre coins de la circonscription de Richmond-Arthabaska pour aller à la rencontre des gens du milieu, s’imprégner de leur réalité et bien comprendre les enjeux qui les touchent.
« On sent réellement une incertitude sur le terrain, notamment face à tout ce qui se passe du côté des États-Unis. Le Bloc québécois veut vraiment agir comme gardien et travailler pour les intérêts du Québec, peu importe le gouvernement qui se retrouvera au pouvoir. Il est entre autres important de penser à nos agriculteurs qui se retrouvent directement ciblés. », de commenter, M. Lebel.
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