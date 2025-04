Un superhéros s’invite à la campagne électorale dans Richmond-Arthabaska

Actualités — L’Étincelle — Réal « Batrhino » Martel se présente dans la circonscription électorale de Richmond-Arthabaska lors des élections fédérales qui auront lieu le 28 avril prochain.

Habitant de Warwick, l’ancien candidat lors des élections fédérales 2019 dans Drummond entend devenir le premier superhéros à siéger à la Chambre des communes. Il souhaite se démarquer par « son approche dynamique et loufoque, avec une vision de renouveau ».

Avec son slogan « De fête en fête, jusqu’à la victoire », il répète un message important afin d’être à l’écoute des citoyens et de répondre à leurs besoins.

Si nous sommes élus en tant que gouvernement rhinocéros, nous allons exiger des fabricants automobiles l’installation d’une pédale de frein côté passager. Cela vise à encourager le covoiturage et le transport en commun, à réduire la circulation sur les routes et à protéger l’environnement, selon les propos de M. Martel dans un communiqué.

Il promet également de doubler la population de tous les animaux en voie de disparition en les coupant en deux, d’installer de la musique dans les parcomètres, de déménager le Vatican à Sainte-Clotilde pour promouvoir le tourisme religieux, de mandater des archéologues afin de découvrir si des vestiges existent réellement sous les nids de poule à Victoriaville et Windsor. De plus, il veut instaurer un projet de loi et d’exiger des restaurateurs d’augmenter la quantité de fromage dans les poutines et, finalement, de donner le droit de grève aux chômeurs.