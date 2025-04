Richmond — Arthabaska : le conservateur devance le libéral

L’ex-député caquiste Eric Lefebvre a gagné ses élections fédérales dans Richmond — Arthabaska sous les couleurs du Parti conservateur du Canada.

Les premières boîtes de scrutin ont favorisé le candidat libéral, Alain Saint-Pierre. Vers 22 h 30, Eric Lefebvre, du Parti conservateur, a pris l’avance jusqu’à la victoire.

Ainsi, le député conservateur a obtenu 22 125 votes, soit 35,6 % du suffrage. C’est le libéral Alain Saint-Pierre qui a pris le deuxième rang avec 20 465 votes (32,9 %). Le Bloc québécois, avec Daniel Lebel comme candidat, a terminé troisième avec 16 980 votes (27,3 %).

Nataël Bureau (NPD), Philippe D’Arcangeli (Parti populaire), Réal Batrhino Martel (Parti rhinocéros) et Henri Donascimento (indépendant) ont chacun obtenu moins de 3 % du suffrage.

« Nous allons travailler fort pour que nous puissions un jour former un gouvernement conservateur majoritaire. Entretemps, il y a une bonne différence entre la politique provinciale et la politique fédérale. Le territoire de la circonscription est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de municipalités à desservir », de dire M. Lefebvre, quelques minutes après son élection.

D’ailleurs, au cours de la campagne électorale, le député de Richmond — Arthabaska a promis d’ouvrir un bureau de circonscription à Windsor.

« Ce soir, c’est le temps de profiter de cette victoire. Nous n’avons pas de date pour l’ouverture du bureau à Windsor, mais il y en aura un », souligne M. Lefebvre.

Le gagnant a obtenu un baccalauréat en éducation physique à l’Université du Québec à Trois-Rivières en 1995.

Cofondateur et propriétaire du Pub Le Caméléon de Victoriaville en 1999, il a été président et directeur général de Chevrons Vigneault, à Saint-Ferdinand, de 2011 à 2017.

Conseiller municipal à la Ville de Victoriaville de 2001 à 2008, le député de Richmond — Arthabaska a été candidat défait du Parti conservateur du Canada dans Richmond-Arthabaska à l’élection fédérale de 2008. Il a travaillé en 2009 comme adjoint spécial principal du ministre fédéral, Denis Lebel. Candidat défait à la mairie de Victoriaville en 2009, il a été élu député de la Coalition avenir Québec dans Arthabaska à l’élection partielle du 5 décembre 2016. Réélu en 2018 et en 2022. Il a siégé comme indépendant à partir du 16 avril 2024.

Par ailleurs, dans la région, la libérale Élisabeth Brière retrouve sa chaise de députée à Ottawa. La députée de Sherbrooke a réussi à convaincre les électeurs de Sherbrooke de la reporter au pouvoir pour une troisième fois consécutive.