Eric Lefebvre nommé au Cabinet fantôme responsable des finances

Richmond-Arthabaska — Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, a été nommé au Cabinet fantôme conservateur responsable des finances, épaulant ainsi Jasraj Singh Hallan dans ses fonctions.

M. Lefebvre se réjouit de la confiance reçue de la part du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre.

« Je suis évidemment très heureux et touché de recevoir la confiance de mon chef. C’est avec beaucoup d’humilité que j’accepte le rôle et soyez certains que je travaillerai avec détermination et rigueur afin de bien accomplir ce nouveau défi », mentionne le député de Richmond-Arthabaska.

Afin de maximiser son efficacité, l’opposition officielle élargit son équipe et répartit les portefeuilles afin de s’assurer qu’aucun aspect du programme du gouvernement n’échappe à sa surveillance.« Désormais, notre équipe, plus grande et plus forte, fera pression sur le gouvernement pour qu’il renforce le pouvoir d’achat des Canadiennes et des Canadiens en réduisant les taxes et impôts, ainsi que l’inflation, qu’il développe nos ressources pour ramener au pays des chèques de paie et la production, qu’il assure la sécurité de nos rues en mettant les criminels derrière les barreaux, qu’il contrôle l’immigration et qu’il unisse nos concitoyens sous notre drapeau commun », de dire Pierre Poilièvre.

