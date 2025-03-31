Élection d’un nouveau membre au comité administratif

Richmond — Lors de sa séance du 19 mars, le conseil de la MRC du Val-Saint-François a procédé à l’élection d’un membre afin de pourvoir un poste de représentant des municipalités de moins de 2000 habitants au sein de son Comité administratif. À l’issue du scrutin, Mario Côté, maire de Racine, a été élu pour siéger au comité jusqu’en novembre 2025.

M. Côté succède ainsi à Herman Herbers, maire de Cleveland, qui occupait auparavant cette fonction.

Le comité administratif est formé pour un mandat de deux ans à la suite de chaque élection. Étant donné que cette nomination survient en année électorale municipale, de nouvelles élections auront lieu en novembre prochain afin que le conseil de la MRC procède à l’élection d’un préfet, d’un préfet suppléant ainsi que des membres du comité administratif.