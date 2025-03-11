Windsor s’oppose à un préfet élu au suffrage universel

Windsor — La Ville de Windsor s’oppose à ce que le préfet de la MRC du Val-Saint-François soit élu au suffrage universel.

« Le Conseil municipal de la Ville de Windsor s’oppose à l’adoption, par la MRC du Val-Saint-François, de tout règlement décrétant l’élection de son préfet par suffrage universel direct », mentionne-t-on dans la résolution adoptée à l’unanimité.

En fait, la MRC du Va-Saint-François a reçu une demande citoyenne visant l’élection à la préfecture au suffrage universel. Actuellement, le préfet de la MRC du Val-Saint-François est élu par les maires et par les mairesses des municipalités du territoire.

Si Windsor s’oppose à ce changement, c’est principalement pour des considérations économiques. Les élus estiment que les coûts et les inconvénients importants associés à une telle démarche pour la MRC et ses municipalités membres, sans démonstration des avantages, ne justifient pas cette modification au mode de scrutin du préfet.

En fait, selon certaines évaluations, un préfet élu au suffrage universel pourrait coûter aux contribuables plus chers. Actuellement, le préfet gagne environ 30 000 $ par année.

« Nous préférons que ce soit un maire élu qui puisse agir comme préfet », de dire Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Débat

Alors que la Ville de Windsor s’y oppose, les élus de Saint-François-Xavier-de-Brompton demandent à la MRC du Val-Saint-François d’étudier la possibilité que le préfet soit élu au suffrage universel.

« Nous sommes en faveur. Il y a l’aspect de la représentativité démocratique. C’est très important. Le préfet deviendrait donc imputable devant l’ensemble des citoyens du Val-Saint-François, pas seulement les citoyens de sa municipalité », de dire Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Selon lui, le préfet pourrait ainsi avoir un emploi à temps plein, avec l’ampleur et les responsabilités croissantes dévolues aux MRC, aux préfets, empêchant ainsi les personnes encore sur le marché du travail à occuper ce poste à temps plein.

« Ainsi, la porte serait ouverte à beaucoup plus de monde pour occuper ce poste. Surtout, il faut considérer que cette mesure n’aurait que peu d’impact financier supplémentaire pour l’élection d’un préfet au suffrage universel, puisque son élection se tiendrait en même temps que les élections générales des municipalités du territoire », de dire M. Rousseau.

Selon lui, au Québec, lors des élections générales de 2021, 18 MRC ont adopté l’élection de leur préfet au suffrage universel avec succès.

Il ajoute que le suffrage universel renforcerait la légitimité du préfet en tant que représentant des citoyens. Il permettrait une plus grande participation démocratique.

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