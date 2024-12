Le controversé règlement sur l’abattage des arbres adopté sur division

Val-des-Sources — Dans une séance quelque peu mouvementée, à laquelle assistaient plusieurs représentants du milieu forestier, les maires de la MRC des Sources ont adopté sur division le règlement sur l’abattage des arbres.

C’est lors de la séance du Conseil du 27 novembre que le conseil de la MRC des Sources a adopté le règlement encadrant les activités forestières sur le territoire. Cette adoption est l’aboutissement d’un long processus qui a nécessité plus de deux années de travail pour l’organisation et pour les partenaires.

Selon plusieurs producteurs forestiers, ce règlement comporterait des lourdeurs administratives et provoquerait des pertes financières importantes.

Le règlement s’appuie dorénavant sur la taille des arbres et non plus sur le volume de bois coupé.

« La MRC est donc fière d’annoncer aujourd’hui le déploiement de ce nouvel outil règlementaire visant la conciliation des usages sur le territoire, simplifiant l’administration pour favoriser la production forestière et adaptée aux réalités du territoire », mentionne la MRC dans un communiqué.

C’est précisément dans cette perspective qu’a été travaillé le nouveau règlement : alléger la bureaucratie tout en se donnant les moyens efficaces de suivre les travaux effectués sur le territoire et de répondre aux instances gouvernementales.

Les personnes qui devront remplir une déclaration pourront le faire rapidement et gratuitement en ligne, en remplissant un formulaire contenant seulement cinq questions qui ne prend pas plus de cinq minutes. « Une approche adaptée à notre époque, respectueuse du professionnalisme des producteurs et ne nécessitant aucune rencontre avec les officiers municipaux », précise-t-on à la MRC.

Selon les autorités, le règlement 283-2024 est en parfaite complémentarité avec l’approche règlementaire des territoires bordant la MRC des Sources. Une attention particulière à la cohérence régionale a été portée afin de s’arrimer avec les voisins à l’extérieur des limites de la MRC. « Nous avons puisé au cœur des meilleures pratiques des MRC afin de produire un outil règlementaire performant, simple et adapté à nos pratiques forestières », affirme-t-on à la MRC.

Comme le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC des Sources fera parvenir une lettre expliquant le nouveau règlement aux personnes touchées par celui-ci. Nous vous invitons d’ailleurs à conserver le cahier central du journal Actualités — l’Étincelle, volume 55, numéro 7, afin de prendre connaissance de la fiche synthèse résumée, imagée et simplifiée du règlement.

De plus, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement, la MRC s’engage à suivre l’application de celui-ci et à dresser un bilan, en partenariat avec son Comité consultatif agricole, après 2 ans. Le bilan permettra d’effectuer les ajustements nécessaires au besoin.