Richmond gardera le même territoire pour les prochaines élections

Actualités - L’Étincelle — À la suite de la suspension des travaux portant sur la révision de la carte électorale, la circonscription électorale de Richmond gardera le même territoire lors des élections du 5 octobre 2026.

Ainsi, la MRC des Sources, qui devait se joindre à la circonscription électorale de Drummond–Bois-Francs, demeurera dans la circonscription électorale de Richmond, du moins, pour les prochaines élections.

Jeudi matin, le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a annoncé l’intention du gouvernement de rapidement déposer un projet de loi visant à suspendre les travaux du Directeur général des élections du Québec sur la révision de la carte électorale.

« La Commission est indépendante. Elle est sous la Loi de la représentation électorale. Et cette Loi est votée par les élus. Nous avons lu et écouté les mémoires des gens un peu partout en région. Tout le monde s’est rendu compte que la Commission n’avait pas les leviers nécessaires actuellement pour répondre à l’ensemble des considérations exposées lors de la tournée et lors de la commission à Québec », soutient le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand.

De toute évidence, l’objectif visé par le gouvernement est de préserver les circonscriptions de la Gaspésie et de Montréal pour l’élection générale de 2026, actuellement effacées de la proposition de la Commission de la représentation électorale.

« Les commissaires doivent appliquer la loi actuelle. À ce moment-là, c’est la responsabilité du législateur de revoir les critères. Est-ce qu’on va revoir le nombre de députés aussi ? On verra. Nous allons nous donner le temps de faire ça correctement en commission parlementaire. C’est donc là où le vrai travail commencera », de dire le député de Richmond.

La suspension des travaux pourrait donc permettre aux élus d’entamer une vaste réflexion sur la révision des critères qui encadrent la délimitation de la carte électorale.

Ce projet de loi donne suite aux nombreux appels, incluant ceux des partis d’opposition, à revoir les critères qui encadrent l’exercice de délimitation de la carte électorale, notamment dans le but de mieux préserver le poids politique des régions.

Donc, la région de Valcourt et la MRC des Sources demeureront dans Richmond pour les prochaines élections.

Selon plusieurs, il s’agit d’une mesure exceptionnelle, mais nécessaire.

« Je suis content de garder la MRC des Sources dans Richmond. Je suis très content de garder les citoyens de Valcourt. Mais, avant tout, ce qui fait mon affaire, c’est que nous ayons décidé de revoir la loi sur la représentation électorale. Nous étions pris dans un échéancier légal. Nous ne disons pas que la loi n’est pas bonne, mais elle doit être soumise à une mise à jour. L’aspect démographique du Québec change. L’importance des régions demeure. Les leviers de la Commission ne permettaient pas de revoir tout ça. Tout le monde était d’accord », souligne M. Bachand.