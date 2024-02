Renouvellement des mandats de préfet et de préfet suppléant

Val-des-Sources – Le conseil des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Sources s’est réuni mercredi soir en séance du conseil afin de procéder à la nomination de Hugues Grimard au titre de préfet de la MRC des Sources et de Pierre Therrien au titre de préfet suppléant.

« Je remercie mes collègues élus de renouveler leur appui et leur confiance envers moi pour occuper la fonction de préfet de la MRC des Sources. Pour ce prochain mandat, je souhaite continuer de souligner l’importance du rôle d’une MRC dans le développement économique, social et l’aménagement de nos collectivités pour les générations actuelles et futures. Il est aussi important pour moi de garder le cap sur le leadership constructif exercé par notre conseil ainsi que sur la collaboration et la cohésion entre les municipalités qui nous permettent de relever collectivement des défis importants. La vitalité socioéconomique de notre population et de nos entreprises est au cœur de nos décisions et des choix d’actions que nous portons et défendons », affirme Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville de Val-des-Sources.

Hugues Grimard entame sa quatorzième année à titre de préfet de la MRC des Sources. Au fil de ses mandats, il a contribué aux efforts de diversification économique de la région des Sources tout en maintenant le cap sur la vision de développement durable portée par les élus de la MRC.

Son rôle de président de la Table des MRC de l’Estrie pendant huit ans lui a aussi permis de mettre en lumière les enjeux de son territoire et de s’assurer de bien représenter la volonté des maires et mairesses de la MRC des Sources au régional. Sa récente nomination au conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) lui permettra aussi de continuer à représenter les enjeux de sa région.

Le conseil la MRC des Sources a aussi souhaité renouveler le mandat de Pierre Therrien, maire de Saint-Adrien, au poste de préfet suppléant.

« Je suis heureux que les élus aient choisi de renouveler leur confiance envers moi pour le rôle de préfet suppléant. Je suis fier de pouvoir représenter mes collègues à différentes occasions pour notre collectivité. Ce poste est une excellente opportunité pour faire avancer les priorités de la Région des Sources et de servir d’une autre façon les citoyens de notre territoire», mentionne Pierre Therrien, préfet suppléant et maire de la Municipalité de Saint-Adrien.

Pierre Therrien est représentant élu de la MRC des Sources depuis vingt-sept ans et il occupe le poste de préfet suppléant depuis plus d’une quinzaine d’années.