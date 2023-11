Windsor – En prévision de la tenue des prochaines élections municipales en novembre 2025, la Ville de Windsor sera divisée en districts électoraux, modifiant de façon substantielle le mode de scrutin.

« Nous pensons à ce changement depuis longtemps. Lors des deux dernières élections, il y avait un seul poste en élection, mais c’est toute la Ville qui a dû voter. Si la Ville avait été divisée, seuls les électeurs de ce district auraient eu à voter », souligne Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

La Ville sera ainsi divisée en six districts électoraux. Auparavant, les électeurs devaient voter pour choisir le maire et les six conseillers municipaux. Au cours des prochaines élections (2025), avec la création des districts électoraux, ils auront à voter pour le poste de maire et devront choisir un seul conseiller, celui attaché à leur district géographique.

« Nous avons reçu l’accord du gouvernement pour séparer la Ville en district. Dans ce sens, nous allons engager une firme indépendante », confirme Mme Bureau.

Plus de 260 municipalités divisent leur territoire en districts électoraux. Les municipalités de 20 000 habitants ou plus doivent le faire, alors que celles de moins de 20 000 habitants, comme Windsor, peuvent s’assujettir à cette obligation sur une base volontaire.

« Avant, les gens se référaient beaucoup à la mairesse pour divers problèmes. Avec la division en districts, les gens pourront s’adresser à leur conseiller. Ils pourront s’identifier beaucoup plus à leur représentant. Les conseillers auront ainsi l’occasion d’être plus proches de leurs électeurs », de dire la première magistrate.

L’égalité du vote des électeurs constitue une condition essentielle à la représentation effective. Chaque personne élue dans une municipalité doit représenter sensiblement le même nombre d’électeurs. Les districts électoraux doivent être délimités en fonction du nombre moyen d’électeurs par district. Dans les municipalités de moins de 20 000 habitants, il doit correspondre à plus ou moins 25 % du nombre moyen d’électeurs.

Toutefois, l’égalité du vote des électeurs ne peut garantir à elle seule leur représentation effective. Les districts électoraux représentent des communautés naturelles ayant différentes caractéristiques géographiques, démographiques et socioéconomiques. Ils doivent être délimités de façon à assurer l’homogénéité socioéconomique de ces communautés.

« À l’heure actuelle, il n’y a aucun conseiller dans les secteurs Saint-Grégoire et Saint-Gabriel. Les conseillers sont presque tous concentrés dans le coin des rues Frye, Cabtree et de la 8e avenue », constate Mme Bureau.

Les municipalités qui délimitent des districts électoraux peuvent les désigner par un numéro, par un nom ou par les deux. Les municipalités ont donc la possibilité d’attribuer à leurs districts électoraux des noms qui s’inspirent d’événements, de personnages historiques, de lieux ou de caractéristiques du milieu naturel environnant.

« Après quoi, nous verrons quels noms porteront les districts. Nous pourrons mettre en place un concours dans chaque district pour permettre aux gens de s’exprimer. Nous avons deux ans pour travailler sur ce dossier », affirme la mairesse de Windsor.

La Commission de la représentation électorale (CRE) veille au bon déroulement du processus de division, dont les maîtres d’œuvre demeurent les municipalités et leurs électeurs.

Le mandat à la firme qui procédera au découpage électoral sera accordé au mois de décembre par le conseil municipal.